С Днем работников радио, телевидения и связи: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

В сфере радио, телевидения и связи Украины работает более 250 тысяч специалистов.

16 ноября свой профессиональный праздник ежегодно отмечают работники радио, телевидения и связи Украины. ТСН.ua собрал лучшие поздравления, которыми можно обрадовать своих близких, друзей и товарищей, кто работает в этой сфере.

История праздника

В советское время профессиональный праздник работников телевидения и радиовещания отмечался 7 мая. Эта дата была установлена в 1945 году, во время празднования 50-летия изобретения радио Александром Поповым.

Уже во времена независимости Украины, в 1994 году, Укртелерадиокомпания предложила установить 16 ноября как профессиональный праздник для теле-, радиоработников, поскольку именно в этот день в 1924 году в Харькове вышла в эфир первая передача Украинского радио. 11 ноября 1994 года праздник был установлен президентским указом.

Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи в стихах

Всех работников поздравить

Теле, радио хочу.

Освещать наш мир нелегкий

Пусть вам будет по плечу.



Дарите вы людям радость,

Благодарность всем вам шлю.

Счастья, радости, достатка

Пожелать сейчас хочу.

***

Что случилось, не пойму!

Песни, пляски почему?

Отвечают дружно мне —

Это ж праздник на ТВ,

Праздник радио и связи

Отмечает вся страна.

Позитивней и прекрасней

В Украине никогда

Не бывало, не встречалось

Таких праздников. И пусть

Поздравления развеют

Всю ноябрьскую грусть!

***

Нам теледикторы с экрана

Расскажут новости с утра,

Они для нас проснулись рано,

Ведь на работу им пора,



А мы едва еще проснулись,

Налили кофе или чай,

А вот уж к пульту потянулись,

Его возьми, ТВ включай,



Сегодня праздник ведь отличный

У всех работников TV,

И я решил поздравить лично

Тебя, мой друг, привет лови!

***

Когда едем на работу,

Слышим их с магнитофона,

Как приходим мы домой,

Экран включаем голубой,

Трудятся они для нас,

Не смыкая своих глаз,

Так пусть они не устают,

И каждый день нас радуют,

Здоровы будут, сильные,

Элегантные и стильные,

Веселые, заводные,

Для нас почти уже родные.

***

Праздник радио и связи,

Телевиденья пришел,

Мы, конечно, этот праздник

Все отметим хорошо.



Всем работникам приветы,

Поздравленья раздаем,

И веселые куплеты,

Если нужно, им споем.



Ведь без связи мы, конечно,

Не узнали б ничего,

Без ТВ и вовсе скучно —

Ни концертов, ни кино.



Так что скажем все спасибо

Всем связистам, дикторам,

За отличные эфиры

Выпьем чаю двести грамм!

Картинки и открытки ко Дню работников радио, телевидения и связи

С Днем работников радио, телевидения и связи

Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи

С Днем работников радио, телевидения и связи

Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи

Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи в прозе

Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи. Желаю радостных новостей, отличных идей, бравой работы, успешной деятельности, веселых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.

***

С Днем работников радио, телевидения и связи. В этот день я от души хочу пожелать идти в ногу со временем и каждый день иметь возможность слушать только хорошие новости, веселые песни, смотреть интересные передачи и лично участвовать в увлекательных проектах. Не теряй связи с украинским вещанием и будь всегда на гребне волны успеха.

***

Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи. Желаю такой же яркой, веселой, увлекательной, разнообразной, интересной и красочной жизни, как песни на радио, как сюжеты на телевидении и как звуки линий связи. Удачи в работе и гениальных идей, а также удачи, мира, радости, вдохновения и неугасимой любви на жизненном пути.

***

Мир без радио и телесвязи сложно было бы назвать прекрасным. Ведь здесь могут рассказать обо всем бесстрастно, развеселить слушателя, вдохновить приятной музыкой, задать бодрый тон всему дню! С праздником, друзья!

***

С профессиональным праздником всех, кто входит в сферу радиовещания, телевидения или связи Украины. Пусть сигналы всегда идут хорошо, радиослушатели радуются услышанным песням, а разговоры для людей приносят им положительные эмоции. Поздравляем и желаем быть счастливыми на работе каждый день!

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