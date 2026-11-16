С Днем работников радио, телевидения и связи: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

С Днем работников радио, телевидения и связи / © Pexels

Реклама

16 ноября свой профессиональный праздник ежегодно отмечают работники радио, телевидения и связи Украины. ТСН.ua собрал лучшие поздравления, которыми можно порадовать своих близких, друзей и товарищей, работающих в этой сфере.

История праздника

В советское время профессиональный праздник работников телевидения и радиовещания отмечался 7 мая. Эта дата была установлена в 1945 году, во время празднования 50-летия изобретения радио Александром Поповым.

Реклама

Уже во времена независимости Украины, в 1994 году, Укртелерадиокомпания предложила установить 16 ноября как профессиональный праздник для теле-, радиоработников, поскольку именно в этот день 1924 года в Харькове вышла в эфир первая передача Украинского радио. 11 ноября 1994 года праздник был установлен президентским указом.

Реклама

Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи

С Днем работников радио, телевидения и связи!

Желаем четкого сигнала, правдивых новостей, удачных эфиров, творческой энергии и профессиональных побед. Пусть ваши слова находят слушателей, идеи становятся успешными проектами, а каждый день дарит хорошие новости. Здоровья, мира, достатка и тепла вам и вашим близким!

С днем работников радио, телевидения и связи / © ТСН.ua

С праздником всех работающих со словом, звуком, изображением и сигналом!

Пусть в работе всегда хватает удачных идей, техника не подводит в самый ответственный момент, дедлайны будут реалистичными, а результаты превосходят ожидания. Желаем сильных команд, интересных задач, профессионального роста и аудитории, которая ценит ваш труд. И пусть в жизни всегда будет связь с самыми важными людьми!

Реклама

С днем работников радио, телевидения и связи / © ТСН.ua

Поздравляем с Днем работников радио, телевидения и связи!

Ваша профессиональная деятельность обеспечивает доступ к информации, способствует развитию коммуникаций и помогает обществу оставаться единым. Спасибо за ответственность, компетентность и преданность своему делу. Желаем стабильной работы, успешной реализации профессиональных планов, новых возможностей, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

С днем работников радио, телевидения и связи / © ТСН.ua

С Днем работников радио, телевидения и связи!

За каждым голосом в эфире, каждым кадром и каждым сообщением стоят люди, вкладывающие в свою работу время, талант и душу. Пусть ваш труд находит отклик в сердцах людей, рядом всегда будут поддерживающие и вдохновляющие, а в жизни хватает поводов для радости. Крепкого здоровья, благополучия, мира и осуществления замыслов!

Реклама

С днем работников радио, телевидения и связи / © ТСН.ua

Поздравляем с Днем работников радио, телевидения и связи!

Спасибо всем, кто ежедневно держит информационную связь со страной, создает новости, рассказывает важные истории и помогает людям оставаться на одной волне. Желаем профессионального вдохновения, интересных проектов, надежных партнеров, благодарной аудитории и новых достижений. Пусть каждый рабочий день приносит хорошие новости, а все сигналы будут четкими!

Новости партнеров