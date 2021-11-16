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С Днем работников радио, телевидения и связи: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

С Днем работников радио, телевидения и связи: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

unsplash.com

В сфере радио, телевидения и связи Украины работает более 250 тысяч специалистов.

16 ноября свой профессиональный праздник ежегодно отмечают работники радио, телевидения и связи Украины. ТСН.ua собрал лучшие поздравления, которыми можно обрадовать своих близких, друзей и товарищей, кто работает в этой сфере.

История праздника

В советское время профессиональный праздник работников телевидения и радиовещания отмечался 7 мая. Эта дата была установлена в 1945 году, во время празднования 50-летия изобретения радио Александром Поповым.

Уже во времена независимости Украины, в 1994 году, Укртелерадиокомпания предложила установить 16 ноября как профессиональный праздник для теле-, радиоработников, поскольку именно в этот день в 1924 году в Харькове вышла в эфир первая передача Украинского радио. 11 ноября 1994 года праздник был установлен президентским указом.

Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи в стихах

Всех работников поздравить
Теле, радио хочу.
Освещать наш мир нелегкий
Пусть вам будет по плечу.

Дарите вы людям радость,
Благодарность всем вам шлю.
Счастья, радости, достатка
Пожелать сейчас хочу.

***

Что случилось, не пойму!
Песни, пляски почему?
Отвечают дружно мне —
Это ж праздник на ТВ,
Праздник радио и связи
Отмечает вся страна.
Позитивней и прекрасней
В Украине никогда
Не бывало, не встречалось
Таких праздников. И пусть
Поздравления развеют
Всю ноябрьскую грусть!

***

Нам теледикторы с экрана
Расскажут новости с утра,
Они для нас проснулись рано,
Ведь на работу им пора,

А мы едва еще проснулись,
Налили кофе или чай,
А вот уж к пульту потянулись,
Его возьми, ТВ включай,

Сегодня праздник ведь отличный
У всех работников TV,
И я решил поздравить лично
Тебя, мой друг, привет лови!

***

Когда едем на работу,
Слышим их с магнитофона,
Как приходим мы домой,
Экран включаем голубой,
Трудятся они для нас,
Не смыкая своих глаз,
Так пусть они не устают,
И каждый день нас радуют,
Здоровы будут, сильные,
Элегантные и стильные,
Веселые, заводные,
Для нас почти уже родные.

***

Праздник радио и связи,
Телевиденья пришел,
Мы, конечно, этот праздник
Все отметим хорошо.

Всем работникам приветы,
Поздравленья раздаем,
И веселые куплеты,
Если нужно, им споем.

Ведь без связи мы, конечно,
Не узнали б ничего,
Без ТВ и вовсе скучно —
Ни концертов, ни кино.

Так что скажем все спасибо
Всем связистам, дикторам,
За отличные эфиры
Выпьем чаю двести грамм!

Картинки и открытки ко Дню работников радио, телевидения и связи

С Днем работников радио, телевидения и связи / ©
С Днем работников радио, телевидения и связи
Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи / ©
Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи
С Днем работников радио, телевидения и связи / ©
С Днем работников радио, телевидения и связи
Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи / ©
Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи

Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи в прозе

Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи. Желаю радостных новостей, отличных идей, бравой работы, успешной деятельности, веселых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья на жизненном пути.

***

С Днем работников радио, телевидения и связи. В этот день я от души хочу пожелать идти в ногу со временем и каждый день иметь возможность слушать только хорошие новости, веселые песни, смотреть интересные передачи и лично участвовать в увлекательных проектах. Не теряй связи с украинским вещанием и будь всегда на гребне волны успеха.

***

Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи. Желаю такой же яркой, веселой, увлекательной, разнообразной, интересной и красочной жизни, как песни на радио, как сюжеты на телевидении и как звуки линий связи. Удачи в работе и гениальных идей, а также удачи, мира, радости, вдохновения и неугасимой любви на жизненном пути.

***

Мир без радио и телесвязи сложно было бы назвать прекрасным. Ведь здесь могут рассказать обо всем бесстрастно, развеселить слушателя, вдохновить приятной музыкой, задать бодрый тон всему дню! С праздником, друзья!

***

С профессиональным праздником всех, кто входит в сферу радиовещания, телевидения или связи Украины. Пусть сигналы всегда идут хорошо, радиослушатели радуются услышанным песням, а разговоры для людей приносят им положительные эмоции. Поздравляем и желаем быть счастливыми на работе каждый день!

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