С Днем работников статистики: искренние поздравления своими словами, в картинках, история праздника

День работников статистики празднуют 5 декабря в связи с проведением в этот день в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения.
Ежегодно 5 декабря в Украине отмечается профессиональный праздник работников статистики.
История праздника
Профессиональный праздник День работников статистики был установлен Указом Президента № 1120/2002 от 2 декабря 2002 года в поддержку инициативы Государственного комитета статистики Украины и учитывая значительный вклад работников этой отрасли в развитие экономики государства.
Эта дата связана с проведением в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения, наиболее масштабной статистической работы. Но перепись – это небольшая часть статистики.
Большое количество государственных органов власти осуществляют государственную статистическую деятельность, направленную на сбор и проработку "статистической информации о массовых экономических, социальных, демографических, экологических явлениях и процессах, происходящих в Украине и ее регионах".
В этот день традиционно работники статистики получают поздравления и поощрения руководства и представителей власти.
Картинки и открытки ко Дню работников статистики
Поздравления с Днем работников статистики своими словами
Поздравляю с Днём работников статистики Украины и желаю работать весело, легко и успешно, не теряя ни энтузиазма, ни важных данных. Пусть каждый день личной жизни имеет свою статистику успеха и процветания, благополучия и удачи. Желаю оставаться уверенным, терпеливым, спокойным, настойчивым, усидчивым и решительным человеком, ведь только с такими качествами можно вести статистику страны в точном направлении.
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Поздравляю с Днём работников статистики Украины и желаю всегда оставаться умелым, профессиональным, осмотрительным, бдительным, внимательным, ответственным, разумным, уверенным специалистом статистики, а также просто хорошим, искренним, добрым, счастливым, любимым, ярким, жизнерадостным, преуспевающим во всех сферах жизнедеятельности человеком!
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Поздравлю с Днём работников статистики Украины и от всей души пожелать хочу верных подсчётов и правильных решений, блестящих успехов и безукоризненной деятельности, светлого счастья и доброго блага, большого уважения и несомненной удачи.
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Поздравляю с Днём работников статистики Украины и хочу пожелать, чтобы единицами наблюдения в твоей жизни были радость, отрада и вдохновение, чтобы классификации твои делились и на счастье, и на достаток, и на любовь, чтобы у тебя не было незавершённого производства, чтобы с каждым днём увеличивался твой основной капитал, чтобы в твоей семье возрастало национальное богатство и в минус не уходило твоё валовое накопление.
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