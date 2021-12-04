С Днем работников статистики: искренние поздравления своими словами, в картинках, история праздника

День работников статистики празднуют 5 декабря в связи с проведением в этот день в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения.

Ежегодно 5 декабря в Украине отмечается профессиональный праздник работников статистики.

История праздника

Профессиональный праздник День работников статистики был установлен Указом Президента № 1120/2002 от 2 декабря 2002 года в поддержку инициативы Государственного комитета статистики Украины и учитывая значительный вклад работников этой отрасли в развитие экономики государства.

Эта дата связана с проведением в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения, наиболее масштабной статистической работы. Но перепись – это небольшая часть статистики.

Большое количество государственных органов власти осуществляют государственную статистическую деятельность, направленную на сбор и проработку "статистической информации о массовых экономических, социальных, демографических, экологических явлениях и процессах, происходящих в Украине и ее регионах".

В этот день традиционно работники статистики получают поздравления и поощрения руководства и представителей власти.

Картинки и открытки ко Дню работников статистики

С Днем работников статистики

С Днем работников статистики Украины

Поздравление с Днем работников статистики

Подзравление с Днем работников статистики

Поздравления с Днем работников статистики своими словами

Поздравляю с Днём работников статистики Украины и желаю работать весело, легко и успешно, не теряя ни энтузиазма, ни важных данных. Пусть каждый день личной жизни имеет свою статистику успеха и процветания, благополучия и удачи. Желаю оставаться уверенным, терпеливым, спокойным, настойчивым, усидчивым и решительным человеком, ведь только с такими качествами можно вести статистику страны в точном направлении.

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Поздравляю с Днём работников статистики Украины и желаю всегда оставаться умелым, профессиональным, осмотрительным, бдительным, внимательным, ответственным, разумным, уверенным специалистом статистики, а также просто хорошим, искренним, добрым, счастливым, любимым, ярким, жизнерадостным, преуспевающим во всех сферах жизнедеятельности человеком!

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Поздравлю с Днём работников статистики Украины и от всей души пожелать хочу верных подсчётов и правильных решений, блестящих успехов и безукоризненной деятельности, светлого счастья и доброго блага, большого уважения и несомненной удачи.

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Поздравляю с Днём работников статистики Украины и хочу пожелать, чтобы единицами наблюдения в твоей жизни были радость, отрада и вдохновение, чтобы классификации твои делились и на счастье, и на достаток, и на любовь, чтобы у тебя не было незавершённого производства, чтобы с каждым днём увеличивался твой основной капитал, чтобы в твоей семье возрастало национальное богатство и в минус не уходило твоё валовое накопление.

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