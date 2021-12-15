С Днем работников суда: самые искренние поздравления в стихах, прозе и открытках, история праздника

День работников суда ежегодно отмечается 15 декабря.

15 декабря ежегодно отмечается профессиональный праздник работников суда.

История праздника

Праздник был установлен Президентом Украины Леонидом Кучмой. Он подписал соответствующий указ "…учитывая роль судов в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, в утверждении принципа верховенства права и развития и укреплении Украины как демократического, правового государства…" 8 декабря 2000 года.

В этот день поздравляют работников Конституционного суда Украины, призванных соблюдать соответствие законов страны Конституции Украины, а также толковать эти законы и другие правовые акты страны, работников судов общей юрисдикции, занимающихся уголовными, гражданскими делами и делами об административных правонарушениях, а также работников Арбитражных судов, работников Верховного суда Украины, возглавляющий суды общей юрисдикции. Это профессиональный праздник людей, основной миссией которых является защищать права и свободы граждан, независимо от пола, возраста, взглядов.

Картинки и открытки ко Дню работников суда

С Днем работников суда

С Днем работников суда Украины

Поздравление с Днем работников суда Украины

Поздравление с Днем работников суда в прозе

Поздравляю с Днём работников суда Украины и от души желаю стойкой выдержки и большой удачи, уважения на работе и светлого счастья дома, радостного настроения и уверенного стремления к целям, блестящих успехов и отличных идей.

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С Днем работников суда Украины! Пусть благодаря вам наше общество становится все более правовым и гуманным! Желаем вам процветания, мудрости, беспристрастности в принятии решений и безупречной репутации!

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Поздравляю с Днём работников суда Украины. Желаю неизменных принципов справедливости и беспристрастия, безупречной деятельности и больших успехов, абсолютной удачи в жизни и высокой репутации, крепкого здоровья и бравых сил. Пусть правосудие всегда торжествует, пусть закон и честность правят страной.

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Поздравляю с Днём работников суда Украины и желаю, чтобы в любимой стране не было столь сложных проблем, которые приходилось бы долго распутывать, чтобы все дела решались быстро и правильно. А для ответственной и важной работы желаю здоровья, терпения, сил и безупречного профессионализма, а также желаю удачи, любви, достатка и счастья для полноценной жизни.

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Ты работаешь в украинском суде, а значит, честность — это твое главное достоинство! Пускай справедливость и правосудие всегда царят в твоей жизни! Желаю двигаться вверх по карьерной лестнице и преданно служить суду Украины!

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В День работников суда Украины пожелаю не знать промахов в деятельности и жизни, достигать нужных целей и стремиться к успеху, быть счастливым человеком и совершать добрые поступки.

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Поздравляю с Днём работников суда Украины и хочу пожелать всегда оставаться на стороне правды и справедливости в нашей стране. Пусть каждое дело, каждый вопрос завершается честным приговором, пусть каждый день, каждое мгновение знаменуется успехом, радостью, благополучием безо всяких протестов.

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