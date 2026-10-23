С Днем рекламщика: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
3534
Время на прочтение
2 мин

С Днем рекламиста: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

23 октября — неофициальная дата празднования Дня рекламиста. Вы можете поздравить своих друзей и знакомых с их профессиональным праздником.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Поздравления с днем рекламиста!

Поздравление с днем рекламиста! / © Pexels

23 октября в Украине ежегодно отмечают профессиональный праздник работников рекламы. В этот день многие компании проводят акции, семинары и конференции. Устраивают ярмарки вакансий для соискателей и поздравляют маркетологов, а также PR-специалистов с праздником.

История праздника

Профессиональный праздник работников рекламы, рекламодателей, маркетологов и PR-специалистов в Украине отмечается ежегодно 23 октября, начиная с 1994 года.

По одной из легенд, этот праздник родился по инициативе Алана Ардасенова, студента, работавшего рекламным агентом газеты «Бизнес Экспресс». Именно он впервые решил отметить День работников рекламы, а на памятный день взял дату, когда получил свой первый заказ — 23 октября.

Поздравления с Днем рекламиста: проза и стихи

Поздравляю с Днем рекламиста! Желаю неисчерпаемого вдохновения, креативных идей, удачных проектов и благодарных клиентов. Пусть каждая рекламная кампания приносит отличные результаты, каждый замысел становится успешным, а работа дарит удовольствие, признание и достойное вознаграждение!

С днем рекламиста: картинки / © ТСН.ua

С днем рекламиста: картинки / © ТСН.ua

С Днем рекламиста поздравляю искренне,

Желаю удачи, вдохновения и мира!

Пусть идеи ярко расцветают,

А все проекты прибыль приносят!

Пусть креатив ведет к победам,

Счастливых будет много дорог.

Пусть клиенты ценят твой труд,

А мечты в реальность легко воплотятся!

С днем рекламиста: картинки / © ТСН.ua

С днем рекламиста: картинки / © ТСН.ua

С Днем рекламиста! Пусть твоя фантазия не знает предела, идеи опережают тренды, а слова находят путь к сердцам людей. Желаю ярких концепций, громких побед, успешных запусков и клиентов, которые всегда говорят: Да, это именно то, что мы хотели!

С днем рекламиста: картинки / © ТСН.ua

С днем рекламиста: картинки / © ТСН.ua

Пусть реклама повсюду раздается,

А твой талант помех не знает!

Пусть будут успешными все кампании,

А в кошельке — приятное достояние!

Желаю идей, удивляющих всех,

Вдохновение, удачи и жизненных утех.

Пусть каждый проект принесет результат,

А судьба дарит счастливый формат!

С днем рекламиста: картинки / © ТСН.ua

С днем рекламиста: картинки / © ТСН.ua

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю, чтобы твоя креативность превращала обычное в незабываемое, реклама приносила миллионы просмотров, а каждый проект становился примером успеха. Пусть дедлайны будут комфортными, бюджеты — щедрыми, команда — надежной, а вдохновение никогда не исчезает!

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