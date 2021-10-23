С Днем рекламщика: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

23 октября — неофициальная дата празднования Дня рекламщика, впрочем, не мешает рекламистам отмечать этот день.
23 октября в Украине ежегодно отмечается профессиональный праздник работников рекламы. В этот день многие компании проводят акции, семинары и конференции. Устраивают ярмарки вакансий соискателей и приветствуют маркетологов, а также PR-специалистов с праздником.
История праздника
Профессиональный праздник работников рекламы, рекламодателей, маркетологов и PR-специалистов в Украине отмечается ежегодно 23 октября, начиная с 1994 года.
По одной из легенд, это праздник родился по инициативе Алана Ардасенова, студента, работал рекламным агентом газеты "Бизнес Экспресс". Именно он впервые решил отметить "День работников рекламы", а на памятный день он взял дату, когда получил свой первый заказ — 23 октября.
Картинки и открытки для поздравления
Поздравление с Днем рекламиста — прикольные sms
В день работников рекламы
Пожелаю добрых дней
И доходов крупных самых,
Чтоб трудилось веселей.
Новых встреч и ярких будней,
Замечательных коллег,
Чтоб была работа чудной,
Не наскучила вовек!
***
С Днём работников рекламы!
Процветания, достатка,
Денег полные карманы,
В творческих делах порядка!
Было чтоб воображенье
Очень бурным всем на зависть,
И в работе, без сомненья,
Все проекты воплощались!
***
Поздравляю с Днём работников рекламы. Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть постоянно приводит к счастью тебя твоя судьба.
***
Поздравляем наших рекламистов с профессиональным праздником! Желаем вдохновения, креативности, неординарности, целеустремленности и трудолюбия.
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Благодаря вашей отменной работе покупатель осведомлен о качестве продукции современного рынка. Вы знаете, как выгодно преподнести все достоинства товара и умело скрыть его недостатки. Креативный подход и коммуникабельность у вас в крови. Удачи вам и творческих успехов в работе!
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Работник рекламы, задача твоя сложна и важна. Ты знакомишь людей с товарами, услугами с привлекательной стороны, при этом, ничуть не приукрашивая, не обманывая. Ты выполняешь работу на высший балл, поэтому прими заслуженные поздравления и пожелания счастья, удачи, творческого мышления и свободного полёта фантазии. С праздником!
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С Днём работников рекламы. Пусть всё, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полётов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.
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