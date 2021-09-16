С Днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках

Поздравьте близких и друзей с их особым днем добрыми словами и теплыми пожеланиями.
День рождения — особенный праздник, который с нетерпением ждут дети и с особым удовольствием отмечают взрослые. Каждому приятно в этот день получать подарки, поздравления и множество теплых слов. Это прекрасный повод уделить внимание близким и друзьям, и не оставить их без поздравления, даже если они находятся далеко. ТСН.ua собрал лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках.
Лучшие поздравления с Днем рождения в стихах
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
***
С днем рождения поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
***
Принимай поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаю, вдохновенья.
Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.
***
Эмоций — только радостных,
Дней — ярких и нетягостных,
Любви — крепчайшей, смеха,
Во всех делах успеха!
Купюр в кармане крупных
И развлечений путных,
Три сотни путешествий,
Веселых сумасшествий!
Здоровья, сил душевных,
Сюрпризов ежедневных,
Тепла, добра, везения
И счастья. С днем рождения!
***
Здоровья желаю тебе в день рожденья,
Любви самой крепкой, удачи, везенья.
Стабильных доходов, а значит, достатка.
В делах самых важных чтоб все было гладко.
Мечты исполненья, безмерного счастья,
Друзей, да таких, что бывают нечасто.
Поздравление с Днем рождения в прозе
Желаю, чтобы все в жизни складывалось так, как сердце мечтает! Поздравляю с днем рождения! Желаю отличного самочувствия, прекрасного настроения, постоянного счастья, яркого окружающего мира и множество возможностей для успеха в нем!
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Поздравляю с днем рождения! Пусть все желания непременно сбываются, мечты становятся достижимыми, а рядом с тобой пусть будут только искренние и правильные люди. Всего наилучшего тебе, и будь всегда собой, тебе очень идет!
***
Поздравляю с днем рождения! Желаю мира, счастья, отличного настроения. Желаю оставаться непревзойденным человеком. Желаю долгой интересной жизни. Желаю смелости в своих стремлениях. Желаю успеха во всех делах. Желаю искренней любви, душевного покоя, крепких сил, гармонии и здоровья.
***
Поздравляю с днем рождения и желаю любви, счастья, здоровья и уверенности в себе, искренних чувств, улыбок, вдохновения и благополучия. Пусть сегодня твоя звездочка светит в сто раз ярче, пусть всегда тебя ждут веселые приключения и большой успех!
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Наилучшие пожелания в твой день рождения! Желаю непревзойденных подарков, неповторимых впечатлений, осуществление ожидаемого и желаемого! Необычных тебе планов, смелых перспектив и окрыленности!
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С днем рождения поздравляем! От всего сердца желаем бесконечного потока энергии, бодрости духа и много радости в душе! Здоровье и устойчивость — большие блага, но они бесполезны, если нет наслаждения любовью! Пусть любовь будет в твоей жизни всегда!
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Жизнь пусть наполнится позитивом и здоровьем, сердце — смелостью и уверенностью, счета в банках умножатся, возможности увеличатся, а любовь новой волной возвысит тебя на крыльях до невероятных высот.
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От всей души поздравляю с днем рождения. Пусть постоянно проходят дни жизни, пусть за окном меняется погода, и в сердце твоем пусть всегда распускаються цветы и ярко светит солнышко. Желаю, чтобы твоя жизнь была большим праздником, в котором будет много улыбок и радости.
Поздравление с Днем рождения в картинках и открытках
Короткие смс поздравления с Днем рождения
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаю много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
***
Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости − мешок,
Улыбок, смеха я желаю,
И пусть всё в жизни будет ок!
***
Поздравляю с днем рожденья!
Пусть будет жизнь полна веселья,
Не будет грусти и хлопот,
А только счастье круглый год!
Желаю творческих успехов,
Прекрасных дней, улыбок, смеха.
Любви, душевного тепла,
Как сказка, чтобы жизнь была!
***
Желаю счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всем
И добрых слов не только в день рожденья!
***
Тебе желаю в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!
***
Тепла и удачи,
Любви, доброты.
Пускай исполняются
Планы, мечты.
Пусть будут: везенье,
Уют и достаток,
В делах — вдохновенье,
Со здоровьем — порядок.
Оригинальные поздравления
Пусть будет в жизни все
Самое теплое,
Самое милое,
Самое доброе,
Очень красивое,
Самое верное,
Самое нужное,
Трепетно-нежное,
Самое дружное,
Только приятное,
Только хорошее,
Невероятное,
Чуть невозможное,
Просто веселое,
Просто любимое,
Но обязательно
НЕПОВТОРИМОЕ!
***
С днем рождения поздравляю
И от всей души желаю
Быть всегда на позитиве,
В банке были чтоб активы!
Жизнь была сплошною сказкой,
Полной чашей — милый дом,
С радостью, любовью, лаской,
Чтобы жилось прекрасно в нём!
Пусть здоровье и веселье
Будут рядышком всегда.
И не только в день рождения,
А на долгие года!
***
Желаю вечеров у моря
Под шум солёного прибоя,
Где все печали растворятся,
Начнут желания сбываться.
Где в перламутровом закате
Согреют нежные объятья,
И золотые счастья волны
Все уголки души заполнят.
Ещё здоровья пожелаю,
Его не купишь, это знаю,
От бед пусть ангел сберегает,
И станет жизнь подобной раю!