С Днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках

Поздравьте близких и друзей с их особым днем добрыми словами и теплыми пожеланиями.

День рождения — особенный праздник, который с нетерпением ждут дети и с особым удовольствием отмечают взрослые. Каждому приятно в этот день получать подарки, поздравления и множество теплых слов. Это прекрасный повод уделить внимание близким и друзьям, и не оставить их без поздравления, даже если они находятся далеко. ТСН.ua собрал лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках.

Лучшие поздравления с Днем рождения в стихах

Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!



Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!



Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

***

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.



Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!



Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

***

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

***

Эмоций — только радостных,

Дней — ярких и нетягостных,

Любви — крепчайшей, смеха,

Во всех делах успеха!



Купюр в кармане крупных

И развлечений путных,

Три сотни путешествий,

Веселых сумасшествий!



Здоровья, сил душевных,

Сюрпризов ежедневных,

Тепла, добра, везения

И счастья. С днем рождения!

***

Здоровья желаю тебе в день рожденья,

Любви самой крепкой, удачи, везенья.

Стабильных доходов, а значит, достатка.

В делах самых важных чтоб все было гладко.

Мечты исполненья, безмерного счастья,

Друзей, да таких, что бывают нечасто.

Поздравление с Днем рождения в прозе

Желаю, чтобы все в жизни складывалось так, как сердце мечтает! Поздравляю с днем ​​рождения! Желаю отличного самочувствия, прекрасного настроения, постоянного счастья, яркого окружающего мира и множество возможностей для успеха в нем!

***

Поздравляю с днем ​​рождения! Пусть все желания непременно сбываются, мечты становятся достижимыми, а рядом с тобой пусть будут только искренние и правильные люди. Всего наилучшего тебе, и будь всегда собой, тебе очень идет!

***

Поздравляю с днем ​​рождения! Желаю мира, счастья, отличного настроения. Желаю оставаться непревзойденным человеком. Желаю долгой интересной жизни. Желаю смелости в своих стремлениях. Желаю успеха во всех делах. Желаю искренней любви, душевного покоя, крепких сил, гармонии и здоровья.

***

Поздравляю с днем ​​рождения и желаю любви, счастья, здоровья и уверенности в себе, искренних чувств, улыбок, вдохновения и благополучия. Пусть сегодня твоя звездочка светит в сто раз ярче, пусть всегда тебя ждут веселые приключения и большой успех!

***

Наилучшие пожелания в твой день рождения! Желаю непревзойденных подарков, неповторимых впечатлений, осуществление ожидаемого и желаемого! Необычных тебе планов, смелых перспектив и окрыленности!

***

С днем ​​рождения поздравляем! От всего сердца желаем бесконечного потока энергии, бодрости духа и много радости в душе! Здоровье и устойчивость — большие блага, но они бесполезны, если нет наслаждения любовью! Пусть любовь будет в твоей жизни всегда!

***

Жизнь пусть наполнится позитивом и здоровьем, сердце — смелостью и уверенностью, счета в банках умножатся, возможности увеличатся, а любовь новой волной возвысит тебя на крыльях до невероятных высот.

***

От всей души поздравляю с днем ​​рождения. Пусть постоянно проходят дни жизни, пусть за окном меняется погода, и в сердце твоем пусть всегда распускаються цветы и ярко светит солнышко. Желаю, чтобы твоя жизнь была большим праздником, в котором будет много улыбок и радости.

Поздравление с Днем рождения в картинках и открытках

Короткие смс поздравления с Днем рождения

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.



Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

Желаю много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

***

Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.



Удача пусть сопровождает,

Здоровья, радости − мешок,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть всё в жизни будет ок!

***

Поздравляю с днем рожденья!

Пусть будет жизнь полна веселья,

Не будет грусти и хлопот,

А только счастье круглый год!



Желаю творческих успехов,

Прекрасных дней, улыбок, смеха.

Любви, душевного тепла,

Как сказка, чтобы жизнь была!

***

Желаю счастья, радости, любви,

Еще мечты заветной исполненья,

Здоровья крепкого, удач всегда во всем

И добрых слов не только в день рожденья!

***

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

***

Тепла и удачи,

Любви, доброты.

Пускай исполняются

Планы, мечты.



Пусть будут: везенье,

Уют и достаток,

В делах — вдохновенье,

Со здоровьем — порядок.

Оригинальные поздравления

Пусть будет в жизни все

Самое теплое,

Самое милое,

Самое доброе,

Очень красивое,

Самое верное,

Самое нужное,

Трепетно-нежное,

Самое дружное,

Только приятное,

Только хорошее,

Невероятное,

Чуть невозможное,

Просто веселое,

Просто любимое,

Но обязательно

НЕПОВТОРИМОЕ!

***

С днем рождения поздравляю

И от всей души желаю

Быть всегда на позитиве,

В банке были чтоб активы!



Жизнь была сплошною сказкой,

Полной чашей — милый дом,

С радостью, любовью, лаской,

Чтобы жилось прекрасно в нём!



Пусть здоровье и веселье

Будут рядышком всегда.

И не только в день рождения,

А на долгие года!

***

Желаю вечеров у моря

Под шум солёного прибоя,

Где все печали растворятся,

Начнут желания сбываться.



Где в перламутровом закате

Согреют нежные объятья,

И золотые счастья волны

Все уголки души заполнят.



Ещё здоровья пожелаю,

Его не купишь, это знаю,

От бед пусть ангел сберегает,

И станет жизнь подобной раю!

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