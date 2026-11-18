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С Днем сержанта ВСУ: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника
Сегодня чествуются сержанты Вооруженных Сил Украины за их профессионализм и героизм в борьбе за свободу и независимость страны. ТСН.ua подобрал для вас поздравление с Днем сержанта ВСУ.
18 ноября в Украине отмечают День сержанта Вооруженных Сил.
История праздника
Праздник День сержанта ВСУ был установлен два года назад — 19 апреля 2019 года Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ, чествуя преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Вооруженных сил Украины.
Поздравление с Днем сержанта ВСУ в стихах и прозе
С Днем сержанта Вооруженных Сил Украины! Желаю крепкого здоровья, выдержки, несгибаемого духа и надежного плеча рядом. Пусть уважение собратьев и сестер, поддержка родных и вера в Победу придают силы в самые сложные моменты. Желаю успешного выполнения задач, надежной связи с родными, как можно больше спокойных дней и скорейшего возвращения домой с Победой. Спасибо за службу, ответственность и защиту Украины!
С Днем сержанта искренне вас поздравляем,
Силы и мужества от сердца пожелаем!
Пусть надежным будет каждый шаг,
А в боях ждет удача и пророк.
Пусть собратья рядом крепко стоят,
А родные дома с нетерпением ждут.
Пусть Бог от пуль и опасностей оберегает,
А Украина Победу одерживает!
Пусть возвращение домой будет скорым,
А будущее — мирным и счастливым!
С Днем сержанта ВСУ! Желаю чести, мужества, профессиональной выдержки и силы духа. Пусть командирская мудрость помогает находить правильные решения, собратья всегда остаются надежной опорой, а каждый день приближает нашу общую Победу. Крепкого здоровья, Божьей защиты, удачи в бою и мирного неба над Украиной. Спасибо за службу и преданность Родине!
Сегодня праздник сержантов ВСУ
Людей отважных, сильных духом.
Кто защищает землю путь свой,
Кто врага одолевает сердцем и с оружием в руках.
Желаю силы, выдержки и сил,
Надежных друзей, верности и уважения.
Пусть каждый день к Победе приближает,
А дома родная семья занимает.
Пусть судьба хранит от зла и беды,
А мир придет в Украину навсегда!
Поздравляю с Днем сержанта ВСУ! Сержант — это лидер, на которого равняются, доверяющий командир и воин, который собственным примером ведет за собой. Желаю мудрых решений, уверенности в собственных силах, сплоченного подразделения и собратьев, на которые всегда можно положиться. Пусть каждая задача завершается успехом, а дома всегда ждут любовь, тепло и объятия самых дорогих людей. Сил, мужества и Победы!