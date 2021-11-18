С Днем сержанта ВСУ: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

Сегодня чтят сержантов Вооруженных Сил Украины за их профессионализм и героизм в борьбе за свободу и независимость страны.

18 ноября в Украине отмечается День сержанта Вооруженных сил.

История праздника

Праздник День сержанта ВСУ был установлен два года назад — 19 апреля 2019 года Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ, чествуя преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины с целью приумножения военных традиций сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины.

ТСН.ua собрал лучшие поздравления с Днем сержанта Вооруженных сил Украины в стихах, прозе и открытках.

Поздравление с Днем сержанта ВСУ в стихах

Пожелать хочу я

Счастья, мира и добра!

Служба, чтобы легкая была,

Без войны, напряжения, зла,

Мы гордимся Вами

Украинскими сыновьями

Вы – это доблесть и отвага,

Всем сержантам сегодня слава!

***

Желаю быть всегда в строю,

Счастливо строить жизнь свою.

Любви, огромного везенья,

И боевого настроенья!

***

В жизни пусть идёт всё чётко,

Исполняются мечты,

Станет выгодной работа,

Счастье ходит там, где ты!



Повышение по службе,

Непременно, будет ждать,

С каждым годом крепнет дружба,

И дела идут на "пять"!

***

Пускай и в личной жизни, и на службе,

Всегда с тобою будет все, что нужно:

Поддержка, понимание и честь,

Ведь доблестей твоих не перечесть.



Военный бравый, целеустремленный,

В устава тайны посвященный.

Желаем позитивного настроя,

Крепкой руки, прямого строя.

Картинки и открытки ко Дню сержанта ВСУ

С Днем сержанта ВСУ

Поздравление с Днем сержанта ВСУ

С Днем сержанта Вооруженных Сил Украины

Поздравление с Днем сержанта Вооруженных Сил Украины

Поздравление с Днем сержанта ВСУ в прозе

Будущее Вооруженных сил – это высокоидейные, преданные Украине и профессионально подготовленные сержанты и старшины. Желаем всему сержантскому составу Вооруженных Сил Украины здоровья, веры и выносливости в борьбе за свободное независимое, суверенное Украинское государство!

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Поздравляем всех, кто входит в состав сержантского корпуса, и благодарим за верность военной присяге. Вечная память и слава всем военнослужащим, отдавшим свою жизнь за Украину.

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С Днем сержанта ВСУ! Желаю в этот день больше радости. Чтобы карьера шла только вверх, и Вы получили самое главное звание. Пусть вы будете примером для многих. Крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия Вашей семье.

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Поздравляем нашего военного с профессиональным праздником! Желаем, чтобы служба по уставу доставляла радость и закаляла характер. Пусть порядок и дисциплина превратят твою жизнь в цепочку счастливых моментов. Оставайся собой, будь здоров и надежен, красив и любим именно таким, каким ты являешься!

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Поздравляю с профессиональным праздником – с Днем сержанта Вооруженных Сил! Пусть этот день подарит залпы поздравлений и много хороших пожеланий. Пусть предстоит много побед, и лавров славы, и героических поступков. Желаю здоровья и мира, уважения и любви!

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