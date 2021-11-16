С Днем студента: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

В Украине День студента отмечается вместе с мировым сообществом 17 ноября.
17 ноября в мире ежегодно определяется Международный день студента. В Украине этот день был также установлен праздничным президентским указом.
История праздника
История праздника связана с трагическими событиями 28 октября 1939 г. в Праге, когда полиция и подразделения СС разогнали демонстрацию по случаю 21 годовщины создания Чехословацкой Республики. Тогда в результате столкновений погиб студент медицинского факультета Ян Оплетал. На следующий день в Берлине состоялось совещание с участием Адольфа Гитлера, на котором было принято решение о закрытии чешских высших учебных заведений "на три года". Имущество университетов подлежало конфискации. Это спровоцировало новые волны протестов и 17 ноября произошли массовые аресты чешских студентов в Праге и других университетских городах. 9 ведущих представителей студенческих организаций были казнены в пражских тюремных стенах, более 1200 арестованы и на следующий день отправлены в Заксенгаузен.
На своем собрании 1941 года в Лондоне Международный Совет Студентов принял заявление, в котором день 17 ноября в память о событиях в Чехии был объявлен Международным днем студентов.
В Украине День студента отмечается вместе с мировым сообществом. Праздник был установлен президентским указом в 1999 году в память о трагических событиях.
Стоит отметить, что в современном мире День студента позиционируется не как траурный день памяти, а как праздник молодости, жажды жизни и великих свершений. Традиционно почти каждый большой вуз делает свое празднование в формате квартирников, самоорганизующихся вечеринок в общежитиях или непосредственно в университетах, или устраивает официальные мероприятия по случаю Дня студента в вузах.
Поздравления с Днем студента в стихах
Поздравляю с днём студента!
И спешу я пожелать,
Чтобы только на отлично
Все экзамены сдавать,
Самых интересных лекций,
Замечательных друзей,
Ярких, радостных эмоций,
Жить чтоб было веселей!
***
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
***
С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Преподы чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали —
Сами в голову влезали.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет всё пускай легко,
А проблемы — далеко!
***
Энергия, молодость и красота!
Прелесть студенческих лет.
Не повторится она никогда.
Прекраснее возраста нет.
Мы поздравляем сегодня вас всех
С Татьяниным днем, Днем студента!
Пусть ожидает вас яркий успех
И море приятных моментов.
***
С Днем студента, дорогие,
Поздравляю от души!
И желаю много счастья,
Планов в жизни и любви.
Чтоб предметы на отлично
Вы сдавали без проблем.
И удачи в жизни личной,
И хороших перемен!
***
Жизнь студента нелегка,
Тяжесть знаний велика
Только сессия одна,
До чего трудна, сложна.
С днём студента поздравляю,
Денег больше пожелаю.
На отлично всё сдавать,
Много знаний получать.
Свой диплом заполучить,
А профессию любить
И найти скорей работу,
Денег много заработать.
***
В День студента пожелаю
Все экзамены сдавать.
Хорошо всегда учиться,
Умудряться погулять!
Цели правильно поставить
И шагать упорно к ним.
Не сдаваться, не лукавить,
Дорожить умом своим!
Картинки и открытки ко Дню студента
Поздравление с Днем студента в прозе
Поздравляю с Международным днем студентов. Желаю каждый день побеждать лень и скуку. Желаю с каждой лекцией становиться на шаг поближе к мечте. Хочу осваивать выбранную профессию в полной мере. Желаю иметь в жизни много хороших друзей и множество возможностей для создания собственного счастья.
***
День студентов – разве существует праздник более веселый, радостный и долгожданный? Это наш день, и я тебя с ним поздравляю! Хочу пожелать, чтобы жизнь всегда была веселой и беспечной, чтобы пары были не слишком длинными и скучными, а каждая сессия проходила легко и без проблем. И пусть студенческие будни всегда будут сказочными, потому что это самые ценные дни в нашей жизни!
***
Дорогие студенты с праздником! Пусть этот день подарит яркие эмоции и чувства! Желаем провести его в кругу единомышленников, творческих, неординарных, креативных и мудрых людей! Личного вам развития, взлетов и успехов! Пусть вас ждут большие перспективы и новые, широкие горизонты.
***
Поздравляю с Международным днем студентов. Желаю ярких моментов в жизни, больших побед, достойных достижений, веселых приключений, счастливых встреч и путешествий! Желаю не терять интерес к учебе. Желаю каждый свой день делать плодотворным, чудесным и непревзойденным. Также желаю любви, вдохновения и везения.
***
Студенчество — воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!
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