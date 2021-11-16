С Днем студента: лучшие поздравления в стихах, прозе, картинках, история праздника

В Украине День студента отмечается вместе с мировым сообществом 17 ноября.

17 ноября в мире ежегодно определяется Международный день студента. В Украине этот день был также установлен праздничным президентским указом.

История праздника

История праздника связана с трагическими событиями 28 октября 1939 г. в Праге, когда полиция и подразделения СС разогнали демонстрацию по случаю 21 годовщины создания Чехословацкой Республики. Тогда в результате столкновений погиб студент медицинского факультета Ян Оплетал. На следующий день в Берлине состоялось совещание с участием Адольфа Гитлера, на котором было принято решение о закрытии чешских высших учебных заведений "на три года". Имущество университетов подлежало конфискации. Это спровоцировало новые волны протестов и 17 ноября произошли массовые аресты чешских студентов в Праге и других университетских городах. 9 ведущих представителей студенческих организаций были казнены в пражских тюремных стенах, более 1200 арестованы и на следующий день отправлены в Заксенгаузен.

На своем собрании 1941 года в Лондоне Международный Совет Студентов принял заявление, в котором день 17 ноября в память о событиях в Чехии был объявлен Международным днем студентов.

В Украине День студента отмечается вместе с мировым сообществом. Праздник был установлен президентским указом в 1999 году в память о трагических событиях.

Стоит отметить, что в современном мире День студента позиционируется не как траурный день памяти, а как праздник молодости, жажды жизни и великих свершений. Традиционно почти каждый большой вуз делает свое празднование в формате квартирников, самоорганизующихся вечеринок в общежитиях или непосредственно в университетах, или устраивает официальные мероприятия по случаю Дня студента в вузах.

Поздравления с Днем студента в стихах

Поздравляю с днём студента!

И спешу я пожелать,

Чтобы только на отлично

Все экзамены сдавать,

Самых интересных лекций,

Замечательных друзей,

Ярких, радостных эмоций,

Жить чтоб было веселей!

***

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.



Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

***

С Днем студента поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб хвосты стали короче,

Чтоб длиннее были ночи.

Преподы чтоб подобрели

И оценками лишь грели,

Чтобы знания прилетали —

Сами в голову влезали.

Сессию чтоб отменили

И на отдых заменили.

Чтоб стипендию подняли,

Просто так ее давали.

Будет всё пускай легко,

А проблемы — далеко!

***

Энергия, молодость и красота!

Прелесть студенческих лет.

Не повторится она никогда.

Прекраснее возраста нет.



Мы поздравляем сегодня вас всех

С Татьяниным днем, Днем студента!

Пусть ожидает вас яркий успех

И море приятных моментов.

***

С Днем студента, дорогие,

Поздравляю от души!

И желаю много счастья,

Планов в жизни и любви.



Чтоб предметы на отлично

Вы сдавали без проблем.

И удачи в жизни личной,

И хороших перемен!

***

Жизнь студента нелегка,

Тяжесть знаний велика

Только сессия одна,

До чего трудна, сложна.



С днём студента поздравляю,

Денег больше пожелаю.

На отлично всё сдавать,

Много знаний получать.



Свой диплом заполучить,

А профессию любить

И найти скорей работу,

Денег много заработать.

***

В День студента пожелаю

Все экзамены сдавать.

Хорошо всегда учиться,

Умудряться погулять!



Цели правильно поставить

И шагать упорно к ним.

Не сдаваться, не лукавить,

Дорожить умом своим!

Картинки и открытки ко Дню студента

С Днем студента

Поздравление с Днем студента

С Международным днем студента

Поздравление с Международным днем студента

Поздравление с Днем студента в прозе

Поздравляю с Международным днем студентов. Желаю каждый день побеждать лень и скуку. Желаю с каждой лекцией становиться на шаг поближе к мечте. Хочу осваивать выбранную профессию в полной мере. Желаю иметь в жизни много хороших друзей и множество возможностей для создания собственного счастья.

***

День студентов – разве существует праздник более веселый, радостный и долгожданный? Это наш день, и я тебя с ним поздравляю! Хочу пожелать, чтобы жизнь всегда была веселой и беспечной, чтобы пары были не слишком длинными и скучными, а каждая сессия проходила легко и без проблем. И пусть студенческие будни всегда будут сказочными, потому что это самые ценные дни в нашей жизни!

***

Дорогие студенты с праздником! Пусть этот день подарит яркие эмоции и чувства! Желаем провести его в кругу единомышленников, творческих, неординарных, креативных и мудрых людей! Личного вам развития, взлетов и успехов! Пусть вас ждут большие перспективы и новые, широкие горизонты.

***

Поздравляю с Международным днем студентов. Желаю ярких моментов в жизни, больших побед, достойных достижений, веселых приключений, счастливых встреч и путешествий! Желаю не терять интерес к учебе. Желаю каждый свой день делать плодотворным, чудесным и непревзойденным. Также желаю любви, вдохновения и везения.

***

Студенчество — воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!

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