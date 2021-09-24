С Днем свадьбы: лучшие поздравления с бракосочетанием молодоженам в стихах, прозе, открытках

Поздравьте с днем бракосочетания своих близких добрыми словами и красивыми открытками.

День свадьбы — особенный день для каждой пары, который запомнится супругам на всю жизнь. Помогите сделать этот день ярким теплыми словами, добрыми поздравлениями и красивыми открытками.

Лучшие поздравления с днем свадьбы в стихах

Всегда друг друга берегите,

Цените, радуйте, любите.

Во всём друг другу доверяйте,

От всех невзгод оберегайте.



Сплели вы судьбы воедино,

Теперь навеки вы едины.

Пусть жизнь вас осыпает счастьем,

С пути исчезнут все ненастья.



От всей души вас поздравляем,

Достатка прочного желаем.

Ну и, конечно, шалунишек —

Здоровых, крепких ребятишек.

***

С днем рождения семьи,

С вашей свадьбой поздравляю.

Чтоб по жизни вместе шли,

Вам от всей души желаю.



В этой жизни помогайте

Вы друг другу на пути.

И всегда, вы это знайте,

К счастью легче так идти.



Нежно, искренне любите

Вы всегда, как в первый раз.

Рука об руку идите —

Не коснутся беды вас.



Вам желаю, чтобы дружно

Вы вдвоем по жизни шли.

От души вас поздравляю

С днем рождения семьи!

***

Поздравляю с самым важным

И прекрасным в жизни днем.

Пусть отныне и навеки

Счастье освещает дом.



Пусть на сердце — только радость,

Пусть любовь горит огнем,

Каждый день — в душе лишь сладость

От того, что вы вдвоем!

***

В день свадьбы пожеланий много:

Любви, здоровья и добра,

Чтоб вашей жизненной дороге

Светила верности звезда.



Чтоб берегли сердца друг друга

В тоске и в радости — всегда.

И никакие пусть невзгоды

Вас не разлучат никогда!

***

Сегодня сложилась ваша семья,

Теперь вы едины — вы муж и жена!

Живите красиво, в ладу и достатке.

Желаю найти вам детишек на грядке.



Мечтайте, творите, цените друг друга.

Семья — это лучший друг и подруга!

Ваш дом стороной пусть обходят ненастья.

Здоровья, удачи, семейного счастья!

***

У вас сегодня день особый —

Соединились два кольца.

Чтоб в жизни шли одной дорогой,

Чтоб бились в унисон сердца.



И пусть семья счастливой будет,

Пусть льется звонкий детский смех,

Беда дорогу в дом забудет,

Чтоб были вы счастливей всех!



И мы желаем вам успехов

И повторяем вновь и вновь:

Пусть никогда не покидают

Вас радость, верность и любовь!

Поздравления с бракосочетанием в прозе

Поздравляю с вас росписью и от души желаю всегда помнить о хороших обещания, данных друг другу и верных подписях на документе счастья и любви. Пусть семейная жизнь полна будет сюрпризов и сладких мгновений, пусть на совместном пути вас ждет много радостей и больших побед.

***

Дорогие наши! Теперь вы — муж и жена. С этого момента вы стали близкими и родными людьми на всей планете! Пожалуйста, любите друг друга и поддерживайте в любых ситуациях. Пусть ваша семейная жизнь будет полна романтики, независимо от количества лет, прожитых в браке.

***

Пусть жизненный путь, который вы выбрали для себя, надев друг другу на палец обручальное кольцо, будет легким и радостным. Пусть не омрачится он горечью измен или разочарований. Пусть в доме вашем всегда будет уютно и тепло от сердечной доброты.

***

Поздравляю молодых и желаю им бесконечного семейного счастья у теплого домашнего очага, страстных ночей, приятного пробуждения в объятиях друг друга, полноты чувств, нежности и взаимопонимания! Пусть ваши чувства будут длинными и крепкими. Горько!

***

Дорогие молодожены! Желаем вам безоблачной семейной жизни, нежно обращайтесь с чувствами и бережно храните свой очаг. Всегда смотрите друг на друга с такой же лаской и любовью в глазах, как сегодня. И если на пути к семейному счастью возникнут препятствия, просто крепче возьмитесь за руки!

***

Поздравляю вас с росписью, дорогие молодожены! Пусть счастье переполняет ваши влюбленные сердца! Желаю вам море романтики, радостных событий и искренних чувств! Пусть ваша жизнь будет прекрасной, словно сказка! Пусть совместный быт будет легким и необременительным! Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вдвоем, и всегда Каха друг друга

Поздравления с днем свадьбы в картинках и открытках

Короткие смс-поздравления с днем свадьбы

Вас с днем свадьбы поздравляю,

Жизни радостной желаю,

Море счастья, позитива,

Бурной страсти, креатива.

Нежность лавой чтоб кипела,

Счастья — для души и тела!

***

С днем свадьбы поздравляем

И от всей души желаем:

Счастья, здоровья, успеха,

Звонкого детского смеха,

В семейной жизни — уюта,

В доме — достатка и тепла.

Всегда надейтесь на чудо,

Чтобы жизнь, как сказка, была.

***

Друг друга цените,

Заботьтесь, любите.

Семью вы храните

И в счастье живите!

***

Свадьба, кольца и цветы —

Так сбываются мечты,

Так становятся семьей

И живут одной душой!

Вам гармонии, добра,

Будьте счастливы всегда!

***

Будет сладко, будет горько —

Всё придется испытать.

Но держитесь друг за друга,

Коль семьей решили стать.

***

Смотрите влюбленно,

Живите беспечно,

Цените безмерно,

Любите сердечно!

***

Желаю счастливо вам жить,

Друг друга уважать, ценить.

Любви, добра вам понимания

И самых светлых пожеланий.

Оригинальные пожелания

Чудесно, трепетно, блаженно

Волнует душу этот миг,

Когда становятся волшебно

Семьей невеста и жених.



Рука в руке... И через годы

Друг другу будьте вы верны.

Тепла — в очаг, а в дом — погоды,

В глазах — сияющей весны.



Добра, идиллии, достатка,

Любви на долгие года.

Друг в друге таять без остатка,

Едиными вам быть всегда.

***

Вам на свадьбу пожелаю

Долго-долго вместе жить.

И друг друга постарайтесь

Вы всегда-всегда хвалить.



Обнимашки не забудьте,

И признания в любви,

Чтобы счастливы, красивы

И успешны были вы!

***

Вместе в радости и горе,

Вместе в счастье и беде.

На работе и на море,

Вместе быть теперь везде.



Вместе в новый дом котенка

Первым запускать вперед.

Вместе соски и пеленки

Вместе множество забот.



Вместе ссоры и конфликты

И прощенье всех обид.

Вместе слышать, как ребенок

Слово "мама" говорит.



Будет больше толку вместе,

Будет крепкая семья.

Поцелуй жених невесту!

Счастья, мира вам. Добра.

***

Пусть сегодня будет "сладко",

А по жизни только гладко.

Пусть семьи образованье

Не отменят вам свиданья.



Чтоб в медовый — на Мальдивы.

Там заселфиться красиво.

Чтобы теща и свекровь

Не попортили вам кровь.



И машины, и квартиры,

Евро, доллары и лиры —

Пусть все будет, что хотите.

Лишь друг друга вы любите!

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