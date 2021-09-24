С Днем свадьбы: лучшие поздравления с бракосочетанием молодоженам в стихах, прозе, открытках

Поздравьте с днем бракосочетания своих близких добрыми словами и красивыми открытками.
День свадьбы — особенный день для каждой пары, который запомнится супругам на всю жизнь. Помогите сделать этот день ярким теплыми словами, добрыми поздравлениями и красивыми открытками.
Лучшие поздравления с днем свадьбы в стихах
Всегда друг друга берегите,
Цените, радуйте, любите.
Во всём друг другу доверяйте,
От всех невзгод оберегайте.
Сплели вы судьбы воедино,
Теперь навеки вы едины.
Пусть жизнь вас осыпает счастьем,
С пути исчезнут все ненастья.
От всей души вас поздравляем,
Достатка прочного желаем.
Ну и, конечно, шалунишек —
Здоровых, крепких ребятишек.
***
С днем рождения семьи,
С вашей свадьбой поздравляю.
Чтоб по жизни вместе шли,
Вам от всей души желаю.
В этой жизни помогайте
Вы друг другу на пути.
И всегда, вы это знайте,
К счастью легче так идти.
Нежно, искренне любите
Вы всегда, как в первый раз.
Рука об руку идите —
Не коснутся беды вас.
Вам желаю, чтобы дружно
Вы вдвоем по жизни шли.
От души вас поздравляю
С днем рождения семьи!
***
Поздравляю с самым важным
И прекрасным в жизни днем.
Пусть отныне и навеки
Счастье освещает дом.
Пусть на сердце — только радость,
Пусть любовь горит огнем,
Каждый день — в душе лишь сладость
От того, что вы вдвоем!
***
В день свадьбы пожеланий много:
Любви, здоровья и добра,
Чтоб вашей жизненной дороге
Светила верности звезда.
Чтоб берегли сердца друг друга
В тоске и в радости — всегда.
И никакие пусть невзгоды
Вас не разлучат никогда!
***
Сегодня сложилась ваша семья,
Теперь вы едины — вы муж и жена!
Живите красиво, в ладу и достатке.
Желаю найти вам детишек на грядке.
Мечтайте, творите, цените друг друга.
Семья — это лучший друг и подруга!
Ваш дом стороной пусть обходят ненастья.
Здоровья, удачи, семейного счастья!
***
У вас сегодня день особый —
Соединились два кольца.
Чтоб в жизни шли одной дорогой,
Чтоб бились в унисон сердца.
И пусть семья счастливой будет,
Пусть льется звонкий детский смех,
Беда дорогу в дом забудет,
Чтоб были вы счастливей всех!
И мы желаем вам успехов
И повторяем вновь и вновь:
Пусть никогда не покидают
Вас радость, верность и любовь!
Поздравления с бракосочетанием в прозе
Поздравляю с вас росписью и от души желаю всегда помнить о хороших обещания, данных друг другу и верных подписях на документе счастья и любви. Пусть семейная жизнь полна будет сюрпризов и сладких мгновений, пусть на совместном пути вас ждет много радостей и больших побед.
***
Дорогие наши! Теперь вы — муж и жена. С этого момента вы стали близкими и родными людьми на всей планете! Пожалуйста, любите друг друга и поддерживайте в любых ситуациях. Пусть ваша семейная жизнь будет полна романтики, независимо от количества лет, прожитых в браке.
***
Пусть жизненный путь, который вы выбрали для себя, надев друг другу на палец обручальное кольцо, будет легким и радостным. Пусть не омрачится он горечью измен или разочарований. Пусть в доме вашем всегда будет уютно и тепло от сердечной доброты.
***
Поздравляю молодых и желаю им бесконечного семейного счастья у теплого домашнего очага, страстных ночей, приятного пробуждения в объятиях друг друга, полноты чувств, нежности и взаимопонимания! Пусть ваши чувства будут длинными и крепкими. Горько!
***
Дорогие молодожены! Желаем вам безоблачной семейной жизни, нежно обращайтесь с чувствами и бережно храните свой очаг. Всегда смотрите друг на друга с такой же лаской и любовью в глазах, как сегодня. И если на пути к семейному счастью возникнут препятствия, просто крепче возьмитесь за руки!
***
Поздравляю вас с росписью, дорогие молодожены! Пусть счастье переполняет ваши влюбленные сердца! Желаю вам море романтики, радостных событий и искренних чувств! Пусть ваша жизнь будет прекрасной, словно сказка! Пусть совместный быт будет легким и необременительным! Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вдвоем, и всегда Каха друг друга
Поздравления с днем свадьбы в картинках и открытках
Короткие смс-поздравления с днем свадьбы
Вас с днем свадьбы поздравляю,
Жизни радостной желаю,
Море счастья, позитива,
Бурной страсти, креатива.
Нежность лавой чтоб кипела,
Счастья — для души и тела!
***
С днем свадьбы поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, здоровья, успеха,
Звонкого детского смеха,
В семейной жизни — уюта,
В доме — достатка и тепла.
Всегда надейтесь на чудо,
Чтобы жизнь, как сказка, была.
***
Друг друга цените,
Заботьтесь, любите.
Семью вы храните
И в счастье живите!
***
Свадьба, кольца и цветы —
Так сбываются мечты,
Так становятся семьей
И живут одной душой!
Вам гармонии, добра,
Будьте счастливы всегда!
***
Будет сладко, будет горько —
Всё придется испытать.
Но держитесь друг за друга,
Коль семьей решили стать.
***
Смотрите влюбленно,
Живите беспечно,
Цените безмерно,
Любите сердечно!
***
Желаю счастливо вам жить,
Друг друга уважать, ценить.
Любви, добра вам понимания
И самых светлых пожеланий.
Оригинальные пожелания
Чудесно, трепетно, блаженно
Волнует душу этот миг,
Когда становятся волшебно
Семьей невеста и жених.
Рука в руке... И через годы
Друг другу будьте вы верны.
Тепла — в очаг, а в дом — погоды,
В глазах — сияющей весны.
Добра, идиллии, достатка,
Любви на долгие года.
Друг в друге таять без остатка,
Едиными вам быть всегда.
***
Вам на свадьбу пожелаю
Долго-долго вместе жить.
И друг друга постарайтесь
Вы всегда-всегда хвалить.
Обнимашки не забудьте,
И признания в любви,
Чтобы счастливы, красивы
И успешны были вы!
***
Вместе в радости и горе,
Вместе в счастье и беде.
На работе и на море,
Вместе быть теперь везде.
Вместе в новый дом котенка
Первым запускать вперед.
Вместе соски и пеленки
Вместе множество забот.
Вместе ссоры и конфликты
И прощенье всех обид.
Вместе слышать, как ребенок
Слово "мама" говорит.
Будет больше толку вместе,
Будет крепкая семья.
Поцелуй жених невесту!
Счастья, мира вам. Добра.
***
Пусть сегодня будет "сладко",
А по жизни только гладко.
Пусть семьи образованье
Не отменят вам свиданья.
Чтоб в медовый — на Мальдивы.
Там заселфиться красиво.
Чтобы теща и свекровь
Не попортили вам кровь.
И машины, и квартиры,
Евро, доллары и лиры —
Пусть все будет, что хотите.
Лишь друг друга вы любите!
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