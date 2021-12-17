С Днем святой Варвары: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

С Днем святой Варвары: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках

17 декабря – день ангела Варвары. В этот день можно поздравить близких и знакомых Вар с именинами.

Что обозначает имя Варвара?

История имени связана с греческим словом "варвар", что означает инородец или чужак. Поэтому можно считать, что Варвара в переводе означает "чужеземка". Варвара очень сильная, активная и смелая, трудолюбивая и умеющая ставить перед собой цель, имеет сильную интуицию и часто полагается именно на нее.

На работе Варвара – отличный сотрудник. Она изредка работает там, где ей будет работать тяжело, любит решать новые задачи. Она с удовольствием занимается домашней работой и обустраивает быт. Мужчину выбирает долго и очень придирчиво.

Когда праздновать День Ангела Варвары?

Именины Варвары в 2021 году по православному календарю празднуют 17 декабря.

Кем была святая Варвара?

По преданию, святая Варвара Илиопольская родилась в Финикии в семье влиятельного язычника Диоскора. Варвара отличалась красотой, и отец решил запереть ее в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз. В период заключения девушка смотрела в окно, изучала открывающийся мир и удавалась размышлениям. В результате Варвара самостоятельно пришла к выводу, что все существующее мог создать только один Творец.

Наконец, Диоскор решил выпустить дочь с башни, чтобы подготовить к замужеству. Варвара, воспользовавшись свободой, сразу приняла крещение у христиан. Узнав об этом, отец-язычник рассердился и приказал истязать девушку: ее бичевали воловьими жилами и растирали раны владелицы. В довершение всего правитель города дал Диоскору право осуществить суд над Варварой, и отец собственными руками обезглавил дочь.

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Поздравления с именинами Варвары в стихах

Поздравления, Варвара,

В именинный день тебе.

Пусть Святая помогает

Мудрой быть лишь по судьбе.



Пусть она тебя хранит

От обид и горя,

Дарит силы и любовь,

Отведет все хвори.



С гордостью всегда носи

Имя столь прекрасное.

Пусть искрятся только счастьем

Очи твои ясные.

***

Поздравляю я, Варвара,

С днем прекрасным именин.

И достичь желаю в жизни

Я тебе больших вершин.



Пусть святая помогает,

В жизни за руку ведет.

От проблем тебя укроет,

Помощь в жизни пусть дает.



Чтоб жила ты только в счастье,

Понимании и любви.

Будут силы пусть и вера

Воплотить мечты свои.

***

Ты красавица, Варвара,

Пусть звенит твой яркий смех!

Неземные твои чары

Очаровывают всех!



Будь Варварою хранима,

Что на небесах живет!

И люби, и будь любима,

Пусть душа твоя поет!

***

Пусть Варварушка святая

Веру в сердце укрепит,

От греха оберегает,

От злодеев защитит.



Пусть всегда она незримо

Наблюдает за тобой,

Чтобы сделать жизнь счастливой,

Поселить в душе покой!

***

Поздравления, Варвара,

В именинный день прими,

Я тебе желаю счастья,

Сил, надежды и любви.



Покровительница нежно

За руку пускай ведет,

Все поможет и подскажет,

Верный пусть совет дает.

***

С Днем святой Варвары поздравляю!

Пусть она тебя от горя бережет,

Блага пусть по жизни окружают,

Пусть душа спокойствием цветет.



Небеса пускай прозрачны будут,

Исполняются твои мечты.

Бог тебя пусть не осудит,

Дарит море теплоты.

Поздравления Варвары в картинках и открытках

С Днем ангела Варвары

Поздравление с Днем ангела Варвары

Именины Варвары

С именинами Варвары

Поздравление с Днем ангела Варвары

Поздравления на день Варвары в прозе

Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.

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Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

***

Поздравляю с Днём Варвары и от души желаю благополучия в жизни и достатка, здоровья тебе и твоей семье, искренней веры и доброй надежды, смелости сердца и доброты души. Пусть Святая Варвара будет примером решительности, чести и свободы, пусть у тебя всегда всё получается без каких-либо сомнений, предрассудков и потерь.

***

День святой Варвары, чью глубокую христианскую веру не смогли сломить никакие испытания, отмечаем сегодня. Хочется пожелать Вам добра, спокойствия, мудрости, непреклонности в достижении своих заветных целей, мира, уверенности в своих силах. Поздравляю с праздником!

***

Поздравляем с Днём Святой Великомученицы Варвары Илиопольской, покровительницы немощных и спасительницы от внезапной смерти. Пусть же святая защитит нас от бед, что предостерегают на каждом шагу и проведет через все опасности в целости и невредимости.

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С Днём святой Варвары. Желаю крепкой веры в себя, правды на твоей стороне, блага в жизни и достатка. Пусть ни ветра судьбы, ни злые языки, ни умыслы посторонних не смогут сломать твой внутренний стержень, пусть каждый день дарит мир и добро.

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В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть имя её, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.

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Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю, чтобы близкие твои и друзья всегда были за тебя горой, чтобы в башне твоей души всегда царило счастье и вдохновение. Желаю никогда не испытывать боли и усталости, желаю с каждым днём открывать чистый лист своей жизни и писать там свою добрую историю.

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