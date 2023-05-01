С Днем труда 2023: поздравления в прозе, стихах, картинки на украинском языке

1 мая в Украине и мире традиционно отмечают Международный день труда. Это событие посвящено тяжелой борьбе рабочих за 8-часовой рабочий день. В наши дни праздник принят на природе с семьей. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем труда.

Поздравление с Днем труда 2023: проза, стихи

Поздравляю с 1 Мая!

Счастья, радости желаю.

Каждый день пусть будет крут,

Пусть любимым будет труд.

С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

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Уважаемые коллеги! По случаю Международного дня труда хочу поздравить вас с праздником. Пусть ваш труд будет всегда доставлять удовольствие и результаты, а трудности будут оставаться в прошлом. Желаю крепкого здоровья и удачных достижений!

С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

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Поздравляем всех шахтеров

Мастеров, врачей, шоферов.

И строителей поздравим.

Без внимания не оставим



Школьных всех учителей,

Воспитателей детей,

В общем, список очень длинный

На длину в пять лимузинов.



Поздравляем всех тогда

В этот майский день труда.

С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

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Дорогие друзья! День труда – это отличный повод вспомнить все трудности, которые мы переживали на пути к успеху. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем одерживать новые победы. Чтобы все ваши мечты сбывались, а рабочий день всегда пролетали быстро и легко!

С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

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С Первомаем поздравляю!

Солнца яркого желаю,

Теплых дней, добра, любви,

Сбудутся пускай мечты.

С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

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Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с праздником труда. Пусть каждый ваш день будет наполнен энергией, идеями и успехами. Хочу не забывать о важности взаимодействия и поддержки коллег, ведь именно вместе мы достигаем наибольших результатов.

С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

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Мира людям всем на свете,

Мира, дружбы и добра!

Пусть ликуют на планете

Взрослые и детвора!

С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

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Дорогие друзья! Международный день труда – это праздник, символизирующий нашу силу, нашу умелость и наши способности. Пусть ваши идеи находят продолжение, а каждый ваш шаг приводит к успеху. Желаю вам неистребимой уверенности в своих возможностях и безграничной мотивации на пути к великим свершениям!

С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

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С Международным днем труда поздравляем,

И чествуем каждого работника.

Пусть ваш труд будет благодарным,

И всегда принесет довольство и радость.

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