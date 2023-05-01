С Днем труда 2023: поздравления в прозе, стихах, картинки на украинском языке

1 мая в Украине и мире традиционно отмечают Международный день труда. Это событие посвящено тяжелой борьбе рабочих за 8-часовой рабочий день. В наши дни праздник принят на природе с семьей. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем труда.
Поздравление с Днем труда 2023: проза, стихи
Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
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Уважаемые коллеги! По случаю Международного дня труда хочу поздравить вас с праздником. Пусть ваш труд будет всегда доставлять удовольствие и результаты, а трудности будут оставаться в прошлом. Желаю крепкого здоровья и удачных достижений!
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Поздравляем всех шахтеров
Мастеров, врачей, шоферов.
И строителей поздравим.
Без внимания не оставим
Школьных всех учителей,
Воспитателей детей,
В общем, список очень длинный
На длину в пять лимузинов.
Поздравляем всех тогда
В этот майский день труда.
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Дорогие друзья! День труда – это отличный повод вспомнить все трудности, которые мы переживали на пути к успеху. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем одерживать новые победы. Чтобы все ваши мечты сбывались, а рабочий день всегда пролетали быстро и легко!
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С Первомаем поздравляю!
Солнца яркого желаю,
Теплых дней, добра, любви,
Сбудутся пускай мечты.
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Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с праздником труда. Пусть каждый ваш день будет наполнен энергией, идеями и успехами. Хочу не забывать о важности взаимодействия и поддержки коллег, ведь именно вместе мы достигаем наибольших результатов.
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Мира людям всем на свете,
Мира, дружбы и добра!
Пусть ликуют на планете
Взрослые и детвора!
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Дорогие друзья! Международный день труда – это праздник, символизирующий нашу силу, нашу умелость и наши способности. Пусть ваши идеи находят продолжение, а каждый ваш шаг приводит к успеху. Желаю вам неистребимой уверенности в своих возможностях и безграничной мотивации на пути к великим свершениям!
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С Международным днем труда поздравляем,
И чествуем каждого работника.
Пусть ваш труд будет благодарным,
И всегда принесет довольство и радость.
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