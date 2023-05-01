Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С Днем труда 2023: поздравления в прозе, стихах, картинки на украинском языке

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
112
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С Днем труда 2023: поздравления в прозе, стихах, картинки на украинском языке

Поздравления с Днем труда: проза, стихи, картинки / Фото: pixabay.com

1 мая в Украине и мире традиционно отмечают Международный день труда. Это событие посвящено тяжелой борьбе рабочих за 8-часовой рабочий день. В наши дни праздник принят на природе с семьей. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем труда.

Поздравление с Днем труда 2023: проза, стихи

Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.

С Днем труда: поздравления / © ТСН.ua
С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

***

Уважаемые коллеги! По случаю Международного дня труда хочу поздравить вас с праздником. Пусть ваш труд будет всегда доставлять удовольствие и результаты, а трудности будут оставаться в прошлом. Желаю крепкого здоровья и удачных достижений!

С Днем труда: поздравления / © ТСН.ua
С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляем всех шахтеров
Мастеров, врачей, шоферов.
И строителей поздравим.
Без внимания не оставим

Школьных всех учителей,
Воспитателей детей,
В общем, список очень длинный
На длину в пять лимузинов.

Поздравляем всех тогда
В этот майский день труда.

С Днем труда: поздравления / © ТСН.ua
С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

***

Дорогие друзья! День труда – это отличный повод вспомнить все трудности, которые мы переживали на пути к успеху. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем одерживать новые победы. Чтобы все ваши мечты сбывались, а рабочий день всегда пролетали быстро и легко!

С Днем труда: поздравления / © ТСН.ua
С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

***

С Первомаем поздравляю!
Солнца яркого желаю,
Теплых дней, добра, любви,
Сбудутся пускай мечты.

С Днем труда: поздравления / © ТСН.ua
С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

***

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с праздником труда. Пусть каждый ваш день будет наполнен энергией, идеями и успехами. Хочу не забывать о важности взаимодействия и поддержки коллег, ведь именно вместе мы достигаем наибольших результатов.

С Днем труда: поздравления / © ТСН.ua
С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

***

Мира людям всем на свете,
Мира, дружбы и добра!
Пусть ликуют на планете
Взрослые и детвора!

С Днем труда: поздравления / © ТСН.ua
С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

***

Дорогие друзья! Международный день труда – это праздник, символизирующий нашу силу, нашу умелость и наши способности. Пусть ваши идеи находят продолжение, а каждый ваш шаг приводит к успеху. Желаю вам неистребимой уверенности в своих возможностях и безграничной мотивации на пути к великим свершениям!

С Днем труда: поздравления / © ТСН.ua
С Днем труда: поздравления / Фото: ТСН.ua

***

С Международным днем труда поздравляем,
И чествуем каждого работника.
Пусть ваш труд будет благодарным,
И всегда принесет довольство и радость.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Поздравления
Дата публикации
Просмотры
112
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация