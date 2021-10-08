С Днем юриста 2021: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

На День юриста принято поздравлять правозащитников разных сфер. Это могут быть нотариусы, адвокаты, следователи, судьи.
День юриста — это профессиональный праздник, который ежегодно отмечается в Украине 8 октября.
История праздника
Профессиональный праздник юристов в Украине отмечается с 1997 года. Он был установлен соответствующим президентским указом "О Дне юриста". Считается, что именно 8 октября в 1016 году Киевский князь Ярослав Мудрый издал первый свод законов Русская правда.
Юристы считают, что с государством все в порядке, если его основной Закон — Конституция — не ограничивает права и свободы граждан, а, наоборот, увеличивает зону этих свобод. А задача самих юристов служить закону и стоять на защите этих прав и свобод.
На День юриста принято поздравлять правозащитников разных сфер. Это могут быть нотариусы, адвокаты, следователи, судьи.
Поздравление с Днем юриста в стихах
Поздравляю с Днем юриста
И желаю сделок чистых!
Пусть стремятся ввысь доходы,
Не завися от погоды.
Пусть успехи ежедневно
Поднимают настроение,
И в работе целый год
Просто сказочно везет!
***
Поздравляю с Днём юриста!
Пусть тебе во всём везёт:
Наяву и даже в мыслях
Жизнь безоблачно течёт.
Увеличится внезапно
Буйной радости поток,
Исполняются все планы
И толстеет кошелёк!
***
Как юрист, всегда в заначке
При себе держи везенье,
Аргументов важных пачку
И ни капельки сомненья!
И греби лопатой деньги,
Отдыхать чтоб на Мальдивах,
И успех пусть шустрой тенью
Рядом следует красиво!
***
Поздравляем вас, юристы!
Вы с законом на волне,
Сделок вам побольше чистых,
Никаких проблем извне.
Больше вам надёжных практик
И блистательных побед,
Ты — юрист, а, значит — тактик,
Не предложишь всякий бред!
***
Юрист ты честный и умелый,
Отлично знаешь все законы,
Всегда всех достигаешь целей
И трудишься неугомонно!
Желаю, чтоб росла зарплата,
Чтобы клиентов было много,
Ведь это высшая награда,
Значит, что ты юрист от Бога!
И пусть удаче постоянно
Будет с тобою по пути!
Все, что душе твоей желанно,
Тебе желаю обрести!
Картинки и открытки для поздравления
Поздравление с Днем юриста в прозе
Поздравляю с Днем юриста и пожелать хочу справедливости и честности в жизни, уважения и высокого статуса, бравых побед и выигрышных дел, светлой удачи и несомненного везения, личного блага и счастья.
***
С Днем юриста. Желаю всегда добиваться абсолюта честной и хорошей победы, справедливости в каждом деле и громких аплодисментов в свой адрес. Пусть будет постоянным поток клиентов в деятельности, поток удачи — в жизнь.
***
Поздравляю тебя с Днем юриста! Желаю тебе успешных сделок и беспроигрышных дел, значительного гонорара, физической и моральной стойкости и изобретательности. Благополучных процессов тебе, уважения в обществе и бурной личной деятельности.
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Дорогие юристы, поздравляю с профессиональным праздником. Желаю, чтобы ваши глаза и сердце были так же слепы, как и у богини правосудия Фемиды, ведь в своем деле у вас на первом месте всегда стоят законы, а не чувства.
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Известно, что все, что в этой жизни приносит удовольствие — или незаконно, или аморально, или вредит здоровью. Поэтому давайте поздравим юристов, хотя они и лишают нас 33,3% удовольствий, но делают нашу жизнь более цивилизованной!
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В этот праздничный для всех украинских юристов день хочется пожелать, чтобы профессиональные способности юристов совпадали с финансовыми возможностями их клиентов!
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