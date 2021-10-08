С Днем юриста 2021: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

На День юриста принято поздравлять правозащитников разных сфер. Это могут быть нотариусы, адвокаты, следователи, судьи.

День юриста — это профессиональный праздник, который ежегодно отмечается в Украине 8 октября.

История праздника

Профессиональный праздник юристов в Украине отмечается с 1997 года. Он был установлен соответствующим президентским указом "О Дне юриста". Считается, что именно 8 октября в 1016 году Киевский князь Ярослав Мудрый издал первый свод законов Русская правда.

Юристы считают, что с государством все в порядке, если его основной Закон — Конституция — не ограничивает права и свободы граждан, а, наоборот, увеличивает зону этих свобод. А задача самих юристов служить закону и стоять на защите этих прав и свобод.

На День юриста принято поздравлять правозащитников разных сфер. Это могут быть нотариусы, адвокаты, следователи, судьи.

Поздравление с Днем юриста в стихах

Поздравляю с Днем юриста

И желаю сделок чистых!

Пусть стремятся ввысь доходы,

Не завися от погоды.



Пусть успехи ежедневно

Поднимают настроение,

И в работе целый год

Просто сказочно везет!

***

Поздравляю с Днём юриста!

Пусть тебе во всём везёт:

Наяву и даже в мыслях

Жизнь безоблачно течёт.



Увеличится внезапно

Буйной радости поток,

Исполняются все планы

И толстеет кошелёк!

***

Как юрист, всегда в заначке

При себе держи везенье,

Аргументов важных пачку

И ни капельки сомненья!



И греби лопатой деньги,

Отдыхать чтоб на Мальдивах,

И успех пусть шустрой тенью

Рядом следует красиво!

***

Поздравляем вас, юристы!

Вы с законом на волне,

Сделок вам побольше чистых,

Никаких проблем извне.



Больше вам надёжных практик

И блистательных побед,

Ты — юрист, а, значит — тактик,

Не предложишь всякий бред!

***

Юрист ты честный и умелый,

Отлично знаешь все законы,

Всегда всех достигаешь целей

И трудишься неугомонно!



Желаю, чтоб росла зарплата,

Чтобы клиентов было много,

Ведь это высшая награда,

Значит, что ты юрист от Бога!



И пусть удаче постоянно

Будет с тобою по пути!

Все, что душе твоей желанно,

Тебе желаю обрести!

Картинки и открытки для поздравления

Поздравление с Днем юриста в прозе

Поздравляю с Днем юриста и пожелать хочу справедливости и честности в жизни, уважения и высокого статуса, бравых побед и выигрышных дел, светлой удачи и несомненного везения, личного блага и счастья.

***

С Днем юриста. Желаю всегда добиваться абсолюта честной и хорошей победы, справедливости в каждом деле и громких аплодисментов в свой адрес. Пусть будет постоянным поток клиентов в деятельности, поток удачи — в жизнь.

***

Поздравляю тебя с Днем юриста! Желаю тебе успешных сделок и беспроигрышных дел, значительного гонорара, физической и моральной стойкости и изобретательности. Благополучных процессов тебе, уважения в обществе и бурной личной деятельности.

***

Дорогие юристы, поздравляю с профессиональным праздником. Желаю, чтобы ваши глаза и сердце были так же слепы, как и у богини правосудия Фемиды, ведь в своем деле у вас на первом месте всегда стоят законы, а не чувства.

***

Известно, что все, что в этой жизни приносит удовольствие — или незаконно, или аморально, или вредит здоровью. Поэтому давайте поздравим юристов, хотя они и лишают нас 33,3% удовольствий, но делают нашу жизнь более цивилизованной!

***

В этот праздничный для всех украинских юристов день хочется пожелать, чтобы профессиональные способности юристов совпадали с финансовыми возможностями их клиентов!

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку