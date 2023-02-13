С днем женской дружбы: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах

13 февраля — День женской дружбы. Хоть это и не официальный праздник, но хороший повод подарить своим подругам теплые слова и красивые открытки. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем женской дружбы и картинки на украинском языке.
Каждый год этот необычный праздник празднуют в канун Праздника Всех Влюбленных. Оно придумано, но никто не запрещает. Первое упоминание о дне женской дружбы связано с американским комедийным сериалом "Парки и развлечения". Там о нем рассказывает героиня Лесли Ноуп и описывает этот день как самый лучший день в году.
Поздравления с Днем женской дружбы: стихи и проза
Нас с тобой связали нити,
Незаметные никому…
Для меня ты – незаменима
И бесценная, плюс ко всему!
Я тебе доверяю всецело
В абсолютно любых вопросах.
И мне нет никакого дела
До чужих о себе расспросах.
Мне твое лишь мнение важно,
Потому что ты – неравнодушна
И пусть дальше не верит каждый,
Что есть крепкая женская дружба!
***
Милая подруга! Я не могу представить свою жизнь без тебя. Поздравляю тебя с Днем женской дружбы! Пусть все то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере!
***
Нету ближе человека,
Для меня ты всех родней,
И сегодня строки эти
Сквозь ветра летят к тебе.
Будь всегда задорной, звонкой,
Позитивной, озорной,
Жизнерадостной девчонкой.
Помни, я всегда с тобой!
***
Дорогая и любимая подруга, прими мои поздравления! Спасибо тебе за твою искреннюю дружбу, за веселые дни и поддержку! Пусть все то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере.
***
Спасибо тебе подруга моя,
За то, что меня не забыла,
За то, что сквозь годы ты дружбу несла,
И лучшие годы дарила.
***
Поздравляю с Днем женской дружбы! Будь здорова и счастлива! Крепко обнимаю тебя и целую! Желаю гармонии в жизни! Пусть сбываются твои сокровенные мечты и желания, пусть жизнь наполняется вдохновением, отличным настроением и самыми яркими и прекрасными событиями!
***
С тобою мы два малых ручейка,
Которые дополнили друг друга.
В любой момент и час я вся твоя.
Люблю тебя мой свет, моя подруга!
Поплакать, посмеяться, поболтать,
Советы получить и нить отрады.
Тебе, подруга, все могу сказать.
Ты в жизни у меня ценней награды!
***
Милая моя подружка, я хочу, чтобы ты была всегда счастлива, успешна и любима, чтобы радостно делилась со мной своими достижениями и приятными жизненными событиями, и никогда не плакала мне «в жилетку». С днем женской дружбы!
***
Женской дружбы не бывает:
Часто люди говорят.
Но обратное я знаю
Уже много лет подряд.
Не предашь и не подставишь,
Будешь рядом в трудный час
И в беде ты не оставишь.
Ждёт всегда удача нас.
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