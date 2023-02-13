С днем женской дружбы: картинки на украинском языке, поздравления в прозе и стихах

13 февраля — День женской дружбы. Хоть это и не официальный праздник, но хороший повод подарить своим подругам теплые слова и красивые открытки. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем женской дружбы и картинки на украинском языке.

Каждый год этот необычный праздник празднуют в канун Праздника Всех Влюбленных. Оно придумано, но никто не запрещает. Первое упоминание о дне женской дружбы связано с американским комедийным сериалом "Парки и развлечения". Там о нем рассказывает героиня Лесли Ноуп и описывает этот день как самый лучший день в году.

Поздравления с Днем женской дружбы: стихи и проза

Нас с тобой связали нити,

Незаметные никому…

Для меня ты – незаменима

И бесценная, плюс ко всему!

Я тебе доверяю всецело

В абсолютно любых вопросах.

И мне нет никакого дела

До чужих о себе расспросах.

Мне твое лишь мнение важно,

Потому что ты – неравнодушна

И пусть дальше не верит каждый,

Что есть крепкая женская дружба!

С днем женской дружбы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Милая подруга! Я не могу представить свою жизнь без тебя. Поздравляю тебя с Днем женской дружбы! Пусть все то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере!

С днем женской дружбы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Нету ближе человека,

Для меня ты всех родней,

И сегодня строки эти

Сквозь ветра летят к тебе.

Будь всегда задорной, звонкой,

Позитивной, озорной,

Жизнерадостной девчонкой.

Помни, я всегда с тобой!

С днем женской дружбы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Дорогая и любимая подруга, прими мои поздравления! Спасибо тебе за твою искреннюю дружбу, за веселые дни и поддержку! Пусть все то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере.

С днем женской дружбы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Спасибо тебе подруга моя,

За то, что меня не забыла,

За то, что сквозь годы ты дружбу несла,

И лучшие годы дарила.

С днем женской дружбы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Днем женской дружбы! Будь здорова и счастлива! Крепко обнимаю тебя и целую! Желаю гармонии в жизни! Пусть сбываются твои сокровенные мечты и желания, пусть жизнь наполняется вдохновением, отличным настроением и самыми яркими и прекрасными событиями!

С днем женской дружбы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

С тобою мы два малых ручейка,

Которые дополнили друг друга.

В любой момент и час я вся твоя.

Люблю тебя мой свет, моя подруга!

Поплакать, посмеяться, поболтать,

Советы получить и нить отрады.

Тебе, подруга, все могу сказать.

Ты в жизни у меня ценней награды!

С днем женской дружбы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Милая моя подружка, я хочу, чтобы ты была всегда счастлива, успешна и любима, чтобы радостно делилась со мной своими достижениями и приятными жизненными событиями, и никогда не плакала мне «в жилетку». С днем женской дружбы!

С днем женской дружбы: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Женской дружбы не бывает:

Часто люди говорят.

Но обратное я знаю

Уже много лет подряд.



Не предашь и не подставишь,

Будешь рядом в трудный час

И в беде ты не оставишь.

Ждёт всегда удача нас.

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