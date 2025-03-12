С должности уволили командующего ОК "Север": комментарий генерал-майора

Красильников говорит, что не видел существенных причин для своего увольнения, в частности, речь идет о ситуации в Курской области.

Командующего оперативного командования "Север", генерал-майора Дмитрия Красильникова уволили с должности. По его словам, причину увольнения не объяснили.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на самого Красильникова.

Приказ об увольнении командующего ОК "Север" был подписан 7 марта. Сейчас Красильников находится в батальоне резерва.

Он так ответил на вопрос журналиста, с чем может быть связано увольнение: "Я предполагаю, но пока не хочу об этом говорить".

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Генерал-майор отметил, что не видел существенных причин для своего увольнения, в частности, речь идет о ситуации в Курской области.

"Мое мнение на этот счет, что нет существенных причин для такого (увольнения – ред.). И события на Курщине... Грубо говоря, я из Курщины выехал еще в ноябре (2024 года – ред.)", – сказал Красильников.

По информации генерал-майора, вместо него на должность командующего ОК "Север" уже назначен бригадный генерал Алексей Шандар. До этого он был заместителем командующего Десантно-штурмовых войск Украины.

Напомним, ранее об увольнении Красильникова сообщила народный депутат Марьяна Безуглая. Она утверждала, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил командующего ОК "Север", несмотря на позицию командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого. Это сообщение депутат опубликовала в ответ на собственное сообщение об уходе украинских военных из Курщины.