С дождем и мокрым снегом: синоптик рассказала, какой погоды ждать 24 января

24 января в Украине ночью около нуля, днем +1+4, на юге +4+9 градусов.
Пятница будет в Украине влажной, с дождем и мокрым снегом.
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в соцсетях.
"Ветер и дальше юго-восточный, вялый, почти штиль. Если состояние атмосферы не меняется, ветра почти нет, туманы сидят, то чего и мне куда-то дергаться – подумала температура воздуха. 24 января в Украине ночью около нуля, днем +1+4, на юге +4+9 градусов", – отметила она.
Диденко предупредила и туманы.
Также синоптикиня рассказала, какой будет погода в Киеве.
"В Киеве в пятницу все, как у людей: облачно, сыро, туман, вероятность небольших осадков, днем +1+3 градуса", – прогнозирует она.
Диденко добавила, что в дальнейшем в Украине ожидается повышение температуры воздуха.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе.