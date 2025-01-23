С дождем и мокрым снегом: синоптик рассказала, какой погоды ждать 24 января

24 января в Украине ночью около нуля, днем +1+4, на юге +4+9 градусов.

Пятница будет в Украине влажной, с дождем и мокрым снегом.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в соцсетях.

"Ветер и дальше юго-восточный, вялый, почти штиль. Если состояние атмосферы не меняется, ветра почти нет, туманы сидят, то чего и мне куда-то дергаться – подумала температура воздуха. 24 января в Украине ночью около нуля, днем +1+4, на юге +4+9 градусов", – отметила она.

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Диденко предупредила и туманы.

Также синоптикиня рассказала, какой будет погода в Киеве.

"В Киеве в пятницу все, как у людей: облачно, сыро, туман, вероятность небольших осадков, днем +1+3 градуса", – прогнозирует она.

Диденко добавила, что в дальнейшем в Украине ожидается повышение температуры воздуха.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе.

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