С друзьями и с Богом мы это сделаем: Зеленский об окончании войны

Президент Владимир Зеленский обратился с обнадеживающим сообщением к потерявшим надежду украинцам, что эта война когда-нибудь закончится.

В интервью NBC News Зеленский выразил уверенность в окончании войны, несмотря на то, захочет ли этого Путин или нет.

"Нет, нет, нет. Мы закончим эту войну. И неважно, захочет ли этого Путин или нет. Мы закончим войну. И я уверен, что вместе мы гораздо сильнее Путина. И я уверен, что мы это сделаем – закончим войну. Я знаю, что мир – это то, что нам действительно нужно".

Зеленский добавил, что когда чего очень сильно хочешь, оно сбывается.

"И, знаете, это как в жизни. Когда чего-то очень хочешь, с друзьями и с Богом мы это сделаем", – резюмировал президент.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, куда его пригласил Трамп.

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