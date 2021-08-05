С душем и рукомойниками в купе: элитный поезд "Киев - Одесса" отправится в первый рейс

Между Киевом и Одессой будет курсировать дополнительный пассажирский поезд с улучшенными условиями.
9 августа отправится в первый рейс поезд по маршруту "Киев — Одесса", который называют "элитным" из улучшеных условий для пассажиров. Фото с этого поезда опубликовано в Telegram-канале Одеса.info.
Вагоны этого поезда отличаются тем, что в каждом его купе предусмотрено рукомойник, также в вагоне есть пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка.
Поезд будет курсировать по нечетным числам до конца лета. Из Киева он будет отправляться в 00:55, из Одессы — в 13:33. Время в пути — 9 часов 38 минут.
21 августа рейс будет отменен по техническим причинам.
Места в поезде продаются по принципу СВ — два пассажира на купе. По информации пассажиров, стоимость билета из Киева составляет 807 гривен.
Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на популярные "летние направления".