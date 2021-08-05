С душем и рукомойниками в купе: элитный поезд "Киев - Одесса" отправится в первый рейс

С душем и рукомойниками в купе: элитный поезд "Киев - Одесса" отправится в первый рейс

Между Киевом и Одессой будет курсировать дополнительный пассажирский поезд с улучшенными условиями.

9 августа отправится в первый рейс поезд по маршруту "Киев — Одесса", который называют "элитным" из улучшеных условий для пассажиров. Фото с этого поезда опубликовано в Telegram-канале Одеса.info.

Вагоны этого поезда отличаются тем, что в каждом его купе предусмотрено рукомойник, также в вагоне есть пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка.

Также читайте В Румынии столкнулись два поезда: один из машинистов был пьян

Поезд будет курсировать по нечетным числам до конца лета. Из Киева он будет отправляться в 00:55, из Одессы — в 13:33. Время в пути — 9 часов 38 минут.

21 августа рейс будет отменен по техническим причинам.

Места в поезде продаются по принципу СВ — два пассажира на купе. По информации пассажиров, стоимость билета из Киева составляет 807 гривен.

Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на популярные "летние направления".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку