С двух экс-депутатов Верховной Рады Крыма могут снять санкции

Снять ли с экс-депутатов санкции — должна рассмотреть Рада национальной безопасности и обороны.
Правительство во время заседания приняло решение об исключении двух бывших депутатов 6 созыва Верховной Рады Крыма из санкционного перечня, вступившего в силу 15 ноября.
Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания Кабмина.
Из санкционного перечня исключили Сергея Зайца и Сергея Вергеля. Созыв, в котором они работали, поддержал проведение так называемого "референдума" в Крыму во время оккупации полуострова РФ в 2014 году. Такое решение приняли в соответствии с исполнением постановлений Шестого апелляционного суда Киева от июня 2021 года. Оба дела слушаются в кассационном суде.
Следовательно, снять ли с экс-депутатов санкции — должна рассмотреть Рада национальной безопасности и обороны.
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