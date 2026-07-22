С двумя переломами — в ТЦК: в полиции объяснили инцидент падением из-за велосипеда

Полиция / © УНІАН

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В полиции заявили, что во время мобилизационных мероприятий в Ивано-Франковске правоохранители не применяли физическую силу к мужчине, которого с переломами руки и ноги доставили в ТЦК. Причиной травм якобы стало падение из-за велосипеда.

Об этом сообщил начальник полиции Ивано-Франковской области Роман Иващенко.

По его словам, служебное расследование, начатое сразу после инцидента в мае, не подтвердило факт избиения.

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«Было установлено, что полицейские, участвовавшие в совместных нарядах с ТЦК, не применяли к мужчине физическую силу. Согласно материалам проверки, мужчина, увидев полицейских, начал быстро уходить. Рядом он вел велосипед, после чего споткнулся о двухколесное транспортное средство и упал», — сообщил Иващенко.

По словам руководителя областной полиции, после падения правоохранители установили личность мужчины, выяснили, что он нарушил правила воинского учета, после чего доставили его в территориальный центр комплектования, а затем — в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

Иващенко отметил, что этот громкий инцидент находится под его личным контролем, а по факту происшествия ведется досудебное расследование.

«Полиция заинтересована в том, чтобы следствие получило всю необходимую информацию и смогло объективно установить, что именно произошло, действия каждого из участников и причины, которые к этому привели. Поэтому следствию уже переданы все имеющиеся материалы, которые могут иметь значение для объективного установления обстоятельств происшествия», — подчеркнул он.

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Начальник полиции также заверил, что в случае подтверждения нарушений реакция будет жесткой.

«Если факты нарушений подтвердятся — решения будут принципиальными, законными и неизбежными», — заявил Иващенко.

Напомним, ранее Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца сообщил о начале расследования этого инцидента.

По версии заявителя, во время мобилизационных мероприятий двое сотрудников полиции применили к нему физическую силу, в результате чего он получил переломы руки и ноги. Мужчина также утверждает, что вместо оказания неотложной медицинской помощи его доставили в территориальный центр комплектования.

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