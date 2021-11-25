В Днепре юный тиктокер ради видео ел яблоко и плевал им в продавцов (видео)

От "пранка", похоже, было смешно только самому тиктокеру и его оператору.
В Днепр юный тиктокер ради лайков снимал видео, где он жевал яблоко и плевал у продавцов.
Видео "пранкер" выложил в соцсети.
В Днепре подросток решил включить всю свою фантазию и снять оригинальное видео для Тик Тока. Фантазии хватило ненамного. Парень подошел к киоску, представился "фокусником" и предложил продавцу показать свои умения. Далее он достал яблоко, пожевал его, плюнул им в сторону продавца, похохотал со своего "остроумного" пранка и ушел.
Смеялся также "оператор", снимавший юного тиктокера.
Пользователей Сети увиденное не насмешило, так что впоследствии тиктокер, вероятно, понял, что слава и популярность — не для него и удалил свой "шедевр", или сменил юзернейм.
Напомним, что в Киеве тиктокер решил похитить колпачки из полицейского автомобиля.
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