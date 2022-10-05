С флагами, слезами и цветами: львовские десантники показали, как их встретили местные в деоккупированной Богуславке (видео)

Мирные жители с радостью приветствуют украинских освободителей на освобожденных территориях.
ВСУ освободили село Богуславка в Харьковской области. В связи с этим местные жители устроили теплую встречу украинским десантникам 80-й бригады ДШВ ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба бригады.
"Все будет Украина! Вот как встречают десантников 80-й одшбр в деоккупированном селе Богуславка на Харьковщине. Наши воины продолжают освобождать украинские земли. Верьте в ВСУ", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как на встречу с десантниками сошлось чуть ли не целое село. Люди с цветами, флагами и слезами на глазах встретили ребят. Далее последовало совместное исполнение Гимна Украины и коллективное фото на память.
Жители поблагодарили украинских защитников за освобождение их села.
Напомним, что Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны. В Херсонской области ВСУ освободили восемь населенных пунктов.
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