С флагами, слезами и цветами: львовские десантники показали, как их встретили местные в деоккупированной Богуславке (видео)

ВСУ освободили село Богуславка в Харьковской области. В связи с этим местные жители устроили теплую встречу украинским десантникам 80-й бригады ДШВ ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

"Все будет Украина! Вот как встречают десантников 80-й одшбр в деоккупированном селе Богуславка на Харьковщине. Наши воины продолжают освобождать украинские земли. Верьте в ВСУ", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как на встречу с десантниками сошлось чуть ли не целое село. Люди с цветами, флагами и слезами на глазах встретили ребят. Далее последовало совместное исполнение Гимна Украины и коллективное фото на память.

Жители поблагодарили украинских защитников за освобождение их села.

Напомним, что Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны. В Херсонской области ВСУ освободили восемь населенных пунктов.

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