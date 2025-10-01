С гордостью и заботой: как БаДМ поддерживает военнослужащих и принимает Героев в команду

Реклама

Для фармацевтического дистрибьютора БаДМ — это поддерживать своих: принимать ветеранов в команду, поддерживать связь с теми, кто в строю, — и создавать пространство, где каждый имеет значение.

194 защитника: как компания поддерживает своих коллег-военных?

По состоянию на октябрь 2025 г. 194 сотрудника компании из разных регионов служат в рядах ВСУ. Компания помогает на всех уровнях: материальная помощь, постоянный контакт, продуктовые корзины семьям и подарки для детей на праздники. Важно, чтобы каждый знал: его место в команде сохранено — и его ждут.

Отдельное направление — масштабная помощь ВСУ

В рамках созданной партнерской инициативы «ФАРМСИЛА» БаДМ системно передает армии технику, автомобили и другие необходимые ресурсы. Поддержка стала частью повседневной работы: с начала полномасштабного вторжения компания БаДМ инвестировала в помощь армии свыше 145 миллионов гривен, из которых 42 миллиона — только за первые шесть месяцев 2025-го.

Голос с фронта: история Юрия

Юрий получил награду Президента Украины «За оборону Украины» и бригадную награду «Крест Героев»

Юрий до полномасштабного вторжения работал администратором дежурным на распределительном центре в г. Днепр. «Моя мотивация в жизни — защитить Украину, родной дом и семью», — говорит Юрий, теперь — солдат. За мужество и отвагу в уничтожении вражеских войск Юрий получил отличие Президента Украины «За оборону України» и бригадную награду «Хрест Героїв». Сейчас Юрий проходит лечение после осколочного ранения, но дух его не сломлен: «Время для героических историй пока не настало», — сдержанно отвечает он на вопросы о подробностях боевых заслуг.

Возвращение в команду: история Дмитрия

В компании ветеранов не выделяют в отдельную категорию — достоинство здесь является стандартом для всех. В то же время коллектив с искренним уважением и гордостью работает рядом с теми, кто защищал страну, ценя их силу духа и вклад в Перемогу. Дмитрий, который вернулся в БаДМ после службы работать сборщиком, поделился своей историей и опытом:

Дмитрий на службе и по возвращении на работу в БаГМ

Дмитрий служил в 154-й механизированной бригаде в мотопехоте. Полгода провел на «нуле». Его возвращение к гражданской жизни не было простым: привычки войны — постоянно мониторить пространство, быть сосредоточенным и осторожным — не отпускают сразу. Добавилась еще одна рана — старший брат Дмитрия погиб на войне. Но было и то, что придавало сил.

«Главное — мама больше не волнуется за меня. А еще — я вернулся к своим. Я работаю в БаДМ с 2019 года, был в Николаеве, затем — в Одессе. Других вариантов не рассматривал: знал, что мне есть куда возвращаться. В БаДМ мне импонирует стабильность компании и уже родной коллектив».

Позиция компании — достойные условия для всех

В условиях войны БаДМ стал еще устойчивее — и еще большим сообществом, где каждый имеет значение.

«Мы благодарны каждому, кто защищает страну. БаДМ имеет честь помогать действующим военным и предоставлять ветеранам стабильность и развитие. Рады видеть наших защитников рядом, потому что такие люди укрепляют команду не только уникальным опытом, но и ценностями», — говорит Дмитрий Бабенко, и.о. генерального директора компании БаДМ.