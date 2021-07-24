С горсовета — в зоопарк: в Харькове попугай, который принадлежал Геннадию Кернесу, стал переселенцем

С горсовета — в зоопарк: в Харькове попугай, который принадлежал Геннадию Кернесу, стал переселенцем

До недавнего времени попугай Джонни проживал в приемной Харьковского городского совета.

Попугая по имени Джонни, который ранее принадлежал покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу, перевезли на новое место жительства — в местный зоопарк. Здесь содержат нескольких птиц этой же породы ара, с которыми любимец харьковского мэра, уже подружился.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского зоопарка, опубликовав соответствующее видео.

Птицу пока поселили в просторном зимнем вольере, а вскоре переместят в авиарий, который имеет площадь более тысячи квадратных метров. Сотрудники зоопарка утверждают, что здесь он чувствует себя комфортно и среди других птиц отличается только своей склонностью к сладостям.

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"Джонни настоящий сладкоежка, очень любит сладкие фрукты: если ему предложить на выбор вишню и черешню, он, конечно же, выберет сладкую и сочную черешню", — говорят в зоопарке.

Так же он с удовольствием питается свежим веточным кормом фруктовых деревьев и ивы, который служит источником витаминов и средством для стачивания клюва.

Джонни оказался компанейским попугаем и быстро нашел общий язык со своими родственниками, содержащимися в зоопарке.

Напомним, что в Харькове состоялась масштабная реконструкция в зверинце, которая продолжалась почти 5 лет. За это время в зоопарке появились новые жильцы.

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