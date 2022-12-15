С "хлебом-солью" встречал Пригожин: появилось видео обмена священника-коллаборанта из Луганщины на украинских защитников

Священника УПЦ МП, которого в Украине приговорили за государственную измену к 12 годам, обменяли на американского активиста.

Глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин не упустил возможности в очередной раз пропиариться на пропагандистское видео. Он лично уехал забирать священника-коллаборанта Андрея Павленко из Лисичанска, которого обменяли на американского активиста.

Видео было опубликовано в Сети.

На кадрах поп-коллаборант жалуется насколько тяжело ему было в украинском плену и что "милостью Божией" он был уволен. Также предатель выразил радость, что часть Луганской области оккупированная РФ, и что она останется "землей русской".

Сам же Пригожин ляпнул: "Если Богу будет тяжело, то ему тоже помогут бойцы ЧВК"Вагнер".

На видео обмен священника УПЦ МП с россией. Забирать ценного агента приехал сам Пригожин. pic.twitter.com/c2w9hSXyxL — Мар:A (@24kava2022) December 15, 2022

Напомним, Украина в рамках обмена пленными 14 декабря передала России священника УПЦ МП, осужденного за государственную измену.

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