С хозяином на работу: как в Украине прошел день, когда собакам разрешили посещать офис

С хозяином на работу: как в Украине прошел день, когда собакам разрешили посещать офис

О поддержке акции 25 июня заявили в более 200 офисах.

В пятницу, 25 июня, владельцы собак могли приобщиться к общемировой традиции, которая существует уже 22 года, и привести своих четвероногих любимцев с собой в офисы. Как это происходило в Украине рассказывают в сюжете ТСН.19: 30.

Вдохновители этой традиции, зародившейся в 1999 году в США, считают, что, находясь вместе с хозяином в офисе, домашние любимцы не скучают дома, а заодно снижают стресс и поднимают настроение сотрудникам. Как убедились в более 200 офисах в Украине, где положительно отнеслись к такой идее, грустить с собаками на рабочем месте действительно не приходится.

Мопс Локки и бигль Лакки впервые пришли на работу со своими хозяевами. Коллеги владельцев собак заранее подготовились к приходу четвероногих гостей — для них были и мисочки с водой, и собачья еда.

"Мы когда выбирали помещения, думали не только, как будут сидеть люди, но и как расположатся животные, когда придут", — признались в одном из крупных офисов.

Локки чувствовал легкий беспокойство из-за незнакомую территорию, жару и внимание от людей. Но со своими сторожевыми обязанностями относительно хозяина справлялся хорошо. "Он мой Сфинкс, и он меня охраняет", — шутя объяснял его поведение владелец Александр.

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А вот приводить своего любимца на работу в 1 + 1 стало уже привычным делом. Хотя для Винчи, которого привела шеф-редактор сериалов Лариса, сегодня была первая экскурсия.

"Он должен знать где "мамочка" работает", — шутит хозяйка собаки. Хотя Винчи интересовало только одно, впрочем, как и большинство работников украинских офисов в эти жаркие дни — как утолить жажду глотком воды.

Так или иначе, но день, когда собакам разрешили посещать офисы, выдался очень эмоциональным и радостным.

Новости Украины: действительно ли домашние любимцы снижают стресс и поднимают настроение в офисе

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