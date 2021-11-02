С иконой на плечах: на границе с Россией был задержан необычный контрабандист

С иконой на плечах: на границе с Россией был задержан необычный контрабандист

В автомобиле задержанного были произведения искусства и незадекларированная валюта.

В Черниговской области украинские пограничники и таможенники во время проверки автомобиля "Мерседес", прибывшего в пункт пропуска "Сеньковка" на границе с РФ, обнаружили предметы, вероятно, имеющие культурно-историческую ценность.

Об этом сообщили во вторник, 2 ноября, в пресс-службе ГПСУ.

Получив оперативную информацию о возможном перемещении через границу валюты и других ценностей, пограничники провели углубленный досмотр автомобиля, за рулем которого находился 53-летний житель Киева.

"Смотровая группа обнаружила икону Андрея Первозванного в серебряной ризе, которую водитель закрепил клейкой лентой на спине под одеждой", — говорится в сообщении.

Кроме того, в автомобиле правонарушителя обнаружены незадекларированные 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США, а также элемент старинной посуды с клеймом "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.

Изъятые предметы отправлены на экспертизу. Обстоятельства правонарушения выясняют компетентные органы.

Напомним, ранее пограничники Житомирской области на международном пункте пропуска "Выступовичи" обнаружили в прицепе белорусского дальнобойщика семь емкостей с лососевой икрой весом около 150 килограммов.

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