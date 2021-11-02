С иконой на плечах: на границе с Россией был задержан необычный контрабандист

В автомобиле задержанного были произведения искусства и незадекларированная валюта.
В Черниговской области украинские пограничники и таможенники во время проверки автомобиля "Мерседес", прибывшего в пункт пропуска "Сеньковка" на границе с РФ, обнаружили предметы, вероятно, имеющие культурно-историческую ценность.
Об этом сообщили во вторник, 2 ноября, в пресс-службе ГПСУ.
Получив оперативную информацию о возможном перемещении через границу валюты и других ценностей, пограничники провели углубленный досмотр автомобиля, за рулем которого находился 53-летний житель Киева.
"Смотровая группа обнаружила икону Андрея Первозванного в серебряной ризе, которую водитель закрепил клейкой лентой на спине под одеждой", — говорится в сообщении.
Кроме того, в автомобиле правонарушителя обнаружены незадекларированные 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США, а также элемент старинной посуды с клеймом "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.
Напомним, ранее пограничники Житомирской области на международном пункте пропуска "Выступовичи" обнаружили в прицепе белорусского дальнобойщика семь емкостей с лососевой икрой весом около 150 килограммов.