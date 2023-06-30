С июля цены на АЗС пойдут вверх: как подорожает топливо из-за новых акцизов

В Украине с 1 июля вырастет цена на топливо, впрочем, переход будет происходить постепенно.

Об этом рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, цена бензина в течение июля вырастет на 8-9 грн, дизтоплива на 5-6 грн, а сжиженного газа — в пределах 3 грн.

"Не будет такого, что мы проснемся и увидим на заправках новые цены. Трейдеры навезли много горючего еще в мае. В июне поставки тоже были очень велики. Это значит, что топливо, которое еще с низким налогом, будет наполнять сети в течение июля, а возможно, еще и части августа. Это будет гарантировать плавный процесс перехода и повышения цен", — уверяет эксперт.

Он добавляет, что если будет стабильная закупочная стоимость и текущая доходность заправочных станций, цены должны вырасти до такой цифры.

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"Однако я думаю, что наценки заправочных станций будут уменьшены, это будет 2-3 грн на литр. Кроме того, надеемся, что будет снижаться мировая цена на нефтепродукты. Тем самым можно будет предотвратить столь большой рост", — прогнозирует Сергей Куюн.

Напомним, с июля 2023 г. в Украинена все виды горючего. Сейчас этот налог составляет 7%, то есть прибавят еще 13%.

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