"С*ка, этой страны не должно быть": в Украине будут судить директора Russia Today Антона Красовского, призвавшего убивать украинцев

Он неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

"Расследованием установлено, что обвиняемый, являясь публичным лицом, оказывающим влияние на аудиторию российских телеканалов, в течение января-апреля 2022 года осуществлял публичные призывы к геноциду украинского народа и насильственному изменению и свержению конституционного строя", — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый включен в санкционный список ЕС за распространение антиукраинской пропаганды.

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГСУ СБУ. Они собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к уголовной ответственности.

В частности, задокументировано, что Кузнецов-Красовский неоднократно отрицательно говорил о:

▪️ украинцев, как нацию

▪️ существование Украины как самостоятельного и суверенного государства.

В своих публикациях, размещенных в YouTube и Telegram-каналах, рашист призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев: "Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!"

Он распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала, но и создавал "авторские" видеозаписи типа "С*ка, этой страны не должно быть!". При этом убеждал зрителей в целесообразности проведения так называемой "специальной военной операции" на территории Украины.

"В настоящее время завершено досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.442 Уголовного кодекса Украины (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов). Обвинительный акт передан" в суд", — отметили в пресс-службе СБУ.

Ранее Джемилев рассказал о том, что Аксенов и другие представители оккупационных "властей" вывезли свои семьи с полуострова.

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