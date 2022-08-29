"С*ка, этой страны не должно быть": в Украине будут судить директора Russia Today Антона Красовского, призвавшего убивать украинцев

В Украине завершено досудебное расследование директора российского пропагандистского телеканала "RT" Антона Кузнецова-Красовского.
Он неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.
Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
"Расследованием установлено, что обвиняемый, являясь публичным лицом, оказывающим влияние на аудиторию российских телеканалов, в течение января-апреля 2022 года осуществлял публичные призывы к геноциду украинского народа и насильственному изменению и свержению конституционного строя", — говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый включен в санкционный список ЕС за распространение антиукраинской пропаганды.
Досудебное расследование осуществлялось следователями ГСУ СБУ. Они собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к уголовной ответственности.
В частности, задокументировано, что Кузнецов-Красовский неоднократно отрицательно говорил о:
▪️ украинцев, как нацию
▪️ существование Украины как самостоятельного и суверенного государства.
В своих публикациях, размещенных в YouTube и Telegram-каналах, рашист призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев: "Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!"
Он распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала, но и создавал "авторские" видеозаписи типа "С*ка, этой страны не должно быть!". При этом убеждал зрителей в целесообразности проведения так называемой "специальной военной операции" на территории Украины.
"В настоящее время завершено досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.442 Уголовного кодекса Украины (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов). Обвинительный акт передан" в суд", — отметили в пресс-службе СБУ.
Ранее Джемилев рассказал о том, что Аксенов и другие представители оккупационных "властей" вывезли свои семьи с полуострова.
Читайте также:
- Застрелили в собственном доме: в Сети сообщают о ликвидации коллаборанта Алексея Ковалева в Херсонской области
- ВСУ уничтожили переправу кафиров под Антоновским мостом, которой кичился коллаборант Стремоусов
- Уже сбегают с полуострова: в ISW рассказали, как "хлопок" в Крыму вызвал возмущение среди россиян