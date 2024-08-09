Мобилизация в Украине: какой минимальный призывной возраст

По словам юристов, с момента принятия нового закона Украины о мобилизации – общая мобилизация в Украине происходит для мужчин с 25 лет, но есть исключения.

В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 9 ноября 2024 года. Во время военного положения, согласно закону Украины, военнообязанные мужчины могут быть мобилизованы для защиты страны.

С какого возраста происходит мобилизация в Украине в 2024 году, разбирался ТСН.ua.

С какого возраста происходит мобилизация в Украине

18 мая 2024 вступил в силу закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета. Документ предусматривает много изменений, в том числе снижение призывного возраста.

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Так, в 2024 году в Украине призывной возраст снизился с 27 до 25 лет.

Юристы Бесплатной юридической помощи рассказали в комментарии "Фактам ICTV", с какого возраста могут мобилизовать в Украине в 2024 году.

По словам юристов, с момента принятия нового закона Украины о мобилизации – всеобщая мобилизация в Украине происходит для мужчин с 25 лет.

Министерство обороны Украины объяснило, что еще предусматривает новый закон о мобилизации и военной подготовке:

мобилизация будет происходить с 25 до 60 лет;

с 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка;

от прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан;

вместо срочной вводится базовая военная служба сроком на пять месяцев в мирное время и три месяца в военное;

граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;

граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Основные вопросы и ответы о мобилизации и военной подготовке / Фото: Минобороны Украины

Могут ли мобилизовать до 25 лет

Мужчины до 25 лет, которые не служили в армии и не имеют военного опыта, считаются призывниками, а не военнообязанными. Поскольку во время военного положения набора на срочную службу не было, их не мобилизовали.

Сейчас могут мобилизовать мужчин, достигших 25 лет. Но это вовсе не означает, что мужчины младше 25 лет не могут забрать на войну. Есть определенные исключения.

"Все зависит от статуса мужчины. Если ему не исполнилось 25 лет и он никогда не служил в армии, сейчас имеет только статус призывника, то его могут мобилизовать только по собственному согласию", – объясняют юристы Бесплатной юридической помощи.

То есть принудительно таких мужчин мобилизовать не могут.

Кого могут мобилизовать до 25 лет

Если мужчина имеет статус военнообязанного, но не достиг 25 лет, то его действительно могут мобилизовать.

Разница между призывниками и военнообязанными существенная.

Призывник – это человек, который сейчас прописан к определенному призывному участку, его могут направить на срочную службу, если он его не проходил.

Военнообязанный – это человек, стоящий на военном учете.

У призывников нет военного билета, а есть только документ о прописке к призывному участку. У военнообязанного мужчины есть военный билет или временно удостоверение военнообязанного.

Если мужчина служил в армии, но ему не исполнилось 25 лет, то его могут призвать, ведь его статус изменился с призывника на военнообязанного.

В пункте 2 части первой 37 Закона Украины о военном учете указаны и исключения, по которым мужчины могут быть мобилизованными даже до достижения 25 лет. Это лица, имеющие опыт военной или альтернативной службы.

Каких мужчин могут мобилизовать до 25 лет:

мужчин, которые побывали в армии, прошли срочную службу;

лиц, которые прошли альтернативную, то есть невоенную службу;

уволенных полицейских, лиц рядового состава МВД, Гостаможслужбы.

Также могут мобилизовать выпускников военной кафедры высшего образования, поскольку они имеют военную подготовку и офицерское звание.

Напомним, что в мае президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста до 25 лет.

Ранее эксмбудсмен Людмила Денисова назвала три категории мужчин до 25 лет, которых могут мобилизовать.

Мужчинам запретили приближаться к границе без военно-учетных документов

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