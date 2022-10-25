"С каждой ротацией в квартирах горожан становится чище": россияне вывозят из Лисичанска чужое имущество

В Луганской области из временно захваченного города Лисичанск российские оккупанты вывозят имущество местных жителей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"В Лисичанске россияне вывозят имущество горожан. Объясняют, что они действуют по новому указу путина – берут необходимое для нужд обороны. С каждой ротацией в квартирах лисичан становится все чище", — информирует глава ОВА.

Также, по его словам, в Лисичанске и Сватово есть много фактов заселения военных и коллаборантов в чужие дома.

Напомним, что 24 октября Силы обороны Украины отбили атаки кафиров в районе Белогоровки Луганской области. Также ВСУ "притормозили" россиян в районе Бахмута, Белогоровки, Верхнекаменского, Иванграда, Клещиевки, Спорного, Соледара, Марьинки и Невельского Донецкой области.

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