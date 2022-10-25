"С каждой ротацией в квартирах горожан становится чище": россияне вывозят из Лисичанска чужое имущество

Российские оккупанты грабят город Лисичанск в Луганской области.
В Луганской области из временно захваченного города Лисичанск российские оккупанты вывозят имущество местных жителей.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В Лисичанске россияне вывозят имущество горожан. Объясняют, что они действуют по новому указу путина – берут необходимое для нужд обороны. С каждой ротацией в квартирах лисичан становится все чище", — информирует глава ОВА.
Также, по его словам, в Лисичанске и Сватово есть много фактов заселения военных и коллаборантов в чужие дома.
Напомним, что 24 октября Силы обороны Украины отбили атаки кафиров в районе Белогоровки Луганской области. Также ВСУ "притормозили" россиян в районе Бахмута, Белогоровки, Верхнекаменского, Иванграда, Клещиевки, Спорного, Соледара, Марьинки и Невельского Донецкой области.
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