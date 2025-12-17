«С каждым днем мы ближе к прекращению огня»: эксперт о «мирных» переговорах

Когда Путин согласится на прекращение огня. / © ТСН.ua

В среду, 17 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов призвал российских военных быть готовыми к войне с НАТО в течение следующих десяти лет. Владимир Путин при этом подчеркнул, что разговоры о неизбежности столкновения Европы с Россией являются «ложью и бредом», хотя и добавил, что действия западных стран, прежде европейских, доводят ситуацию до «красного предела».

Очередные воинственные заявления из Москвы прозвучали в разгар переговоров между США, Украиной и ключевыми европейскими столицами по «мирному» плану, отчаянно продвигаемому администрацией Трампа, и саммиту лидеров стран-членов ЕС в Брюсселе. Именно в эти дни Евросоюз должен принять решение о предоставлении Украине 140 млрд. евро репарационного кредита под залог замороженных активов Центробанка РФ.

О том, куда идет весь этот переговорный процесс, который возглавляют американцы, ТСН.ua расспросил у содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника во время Пятого Украинского Центрально-Европейского Форума Совета внешней политики «Украинская призма».

По мнению эксперта, с каждым днем мы ближе к прекращению огня. Если делать анализ происходящего — это хождение по спирали. Трудно сказать, идет ли она вниз или вверх. Когда говорят, что мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо, в известной степени политики лукавят.

Сейчас нет одной ключевой вещи — уверенности, что США сегодня едва ли не единственный игрок, который может заставить Россию подписаться под согласованными предложениями.

«Как далеко на этот раз продвинется переговорный процесс? Ответ на этот вопрос мы получим буквально в следующие дни. Если Стив Виткофф привезет папку прямо с предложениями в Москву, ответ абсолютно прогнозируемо отрицательный. Если же Виткофф привезет две папки — в одном мирном предложении, а в другом небольшой перечень пунктов, как США могут поощрить Кремль все-таки согласиться… То есть в ближайшие дни мы получим понимание, где мы есть, и куда мы дальше двигаемся», — считает Алексей Мельник.

Переговоры, по его словам, продлятся и в следующем году. Ибо даже на этом этапе не получится достичь полного прекращения огня. Более реалистично — какое-то частичное прекращение огня. Россия может сейчас сделать такой, как они говорят, «жест доброй воли» и пойти на частичное прекращение огня. Скажем, прекратить удары в глубоком плетне. России это выгодно, потому что таким образом они обезопасят свою нефтепереработку, подлодки, танкеры от украинских ударов, и будут накапливать ракеты и шахеды, чтобы потом включиться с двойной силой.

«Возможно рождественское перемирие. Не исключено, что Путин скажет: „Давайте рождественское перемирие, но по московскому патриархату“. А перемирие вдоль линии огня я просто не представляю, как даже американцы могут обеспечить мониторинг. У нас есть соответствующий опыт с 2014 по 2022 год. Но все эти достижения, которые нам сейчас представляют как большое достижение, упираются в ключевой вопрос добровольной сдачи остатков Донецкой области. США настаивают на этом, потому что просто не хотят вникать в детали, слушать аргументы украинцев или европейцев, почему это не сработает. А это не сработает», — заключает эксперт.