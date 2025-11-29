"С каждым годом все тупее": высказывание учительницы всколыхнуло Сеть

Школьники / © ONET

Украинская учительница математики и физики Татьяна Труш поделилась своими наблюдениями о современных школьниках. По словам педагогицы, работать с учащимися ежегодно становится сложнее, а дети все тупее и менее способны выполнять базовые задачи.

Об этом она написала пост в Threads.

Пост педагога повлек за собой волну возмущения и дискуссий в соцсетях.

Учительница жалуется, что современным детям трудно учить стихи, сосредотачиваться, логически связывать события и формулировать собственные мысли. По ее убеждению, выросшее со смартфонами и неограниченным доступом к информации поколение теряет базовые когнитивные и эмоциональные навыки.

«Меня больше всего злит и обессиливает то, что с каждым годом дети все тупее. Они не могут сосредоточиться, не могут объяснить связи между явлениями, не способны четко выразить мнение. Дети начали терять человечность и эмпатию», — написала Труш.

Педагог также отмечает, что из-за трудностей с обучением количество учительских вакансий растет.

Как отреагировала Сеть

В Сети сообщение учительницы вызвало негативную реакцию. Родители и другие педагоги заявили, что не разделяют ее позиции и считают современных детей более умными, открытыми и адаптивными, чем предыдущие поколения.

Пользователи соцсетей отмечают, что причиной усталости и снижения концентрации является не «тупость», а перегрузка школьников — уроками, кружками, спортивными секциями и дополнительными занятиями. Вот что пишут пользователи:

«Современные дети более эмпатичны, открыты, знают языки, занимаются спортом и технологиями. Может, проблема не в детях?»

«У детей по 7–9 уроков каждый день, контрольные, репетиторы, кружки. Они физически не успевают. Мы в детстве имели пять уроков и полдня на улице».

Некоторые комментаторы подчеркивают, что технологии, наоборот, открыли детям новые возможности для развития, а интерактивные методики обучения делают занятия более эффективными.

Напомним, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021 года Артур Пройдаков призвал пересмотреть школьную программу. По его словам, часть произведений в школьной программе очень сложна для восприятия детьми 12–14 лет. Речь идет, в частности, о «Маленьком принце» Антуане де Сент-Экзюпери, «Дон Кихота» Сервантесе и «Ромео и Джульетте» Шекспире.