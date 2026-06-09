С кем останется домашний питомец после развода: что говорит закон Украины

Домашние животные / © Associated Press

Реклама

Споры между бывшими супругами при разводе нередко возникают не только из-за квартир, автомобилей или сбережений. Все чаще предметом раздела становятся домашние животные, а иногда и щенки или котята, которые появились уже после развода.

Об этом сообщил 24 Канал.

Украинское законодательство определяет животных как особые объекты гражданских прав, однако, если иное не предусмотрено законом, на них распространяется правовой режим вещи. Поэтому собака или кошка, приобретенные во время брака за общие средства, обычно относятся к общему имуществу супругов.

Реклама

При решении спора учитывается не только факт покупки животного или наличие документов на него. Важными могут быть и другие обстоятельства: кто ухаживал за любимцем, оплачивал ветеринарные услуги, покупал корм и обеспечивал надлежащие условия содержания.

Самым простым способом решения такого вопроса является договоренность между сторонами. Если же компромисса достичь не удается, окончательное решение принимает суд. При рассмотрении могут приниматься во внимание ветеринарные документы, чеки и другие доказательства, связанные с содержанием животного.

«Украинские суды все чаще обращают внимание на принцип гуманного обращения и благополучие животного. Именно поэтому в отдельных случаях решающим может стать не только вопрос собственности, но и то, где домашнему любимцу будут обеспечены лучшие условия жизни», — говорится в статье.

Отдельно стоит вопрос о приплоде, который появился уже после развода. Распространенное убеждение, что щенки или котята автоматически принадлежат тому, с кем осталось животное, не всегда соответствует действительности. Решающим является то, было ли окончательно определено право собственности на самого любимца.

Реклама

Если животное после расторжения брака передали одному из бывших супругов по решению суда или по взаимному согласию, то приплод будет считаться собственностью этого хозяина. Если же вопрос раздела имущества еще не урегулирован и животное юридически остается общей собственностью, во время спора могут оцениваться условия его содержания и вклад каждой стороны в уход.

Напомним, в Украине усиливают контроль за учетом домашних животных, а практику уличных проверок вскоре масштабируют на всю страну.

Новости партнеров