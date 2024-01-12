С кем после Британии Украина может заключить договор по безопасности: нардеп дал ответ

Егор Чернев отметил, что Великобритания не первый раз дает пример другим странам.
После Британии Украина может заключить договор по безопасности с Соединенными Штатами Америки.
Такую надежду в эфире "1+1" выразил народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
"Британия не первый раз дает пример другим странам. Надеюсь, что этому примеру будут следовать другие... Мы видим достаточно такое тесное взаимодействие и связи между Британией и Соединенными Штатами, когда одна что-то решает и другая решает сторона. Поэтому я надеюсь, что Соединенные Штаты будут следующими", – сказал Чернев.
Напомним, в Киев 12 января прибыл премьер Британии Риши Сунак.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали уникальный договор по безопасности.
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