С кем после Британии Украина может заключить договор по безопасности: нардеп дал ответ

Егор Чернев отметил, что Великобритания не первый раз дает пример другим странам.

После Британии Украина может заключить договор по безопасности с Соединенными Штатами Америки.

Такую надежду в эфире "1+1" выразил народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Британия не первый раз дает пример другим странам. Надеюсь, что этому примеру будут следовать другие... Мы видим достаточно такое тесное взаимодействие и связи между Британией и Соединенными Штатами, когда одна что-то решает и другая решает сторона. Поэтому я надеюсь, что Соединенные Штаты будут следующими", – сказал Чернев.

Историческое соглашение по безопасности с Британией и перипетии вокруг мобилизации | Егор Чернев

Напомним, в Киев 12 января прибыл премьер Британии Риши Сунак.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали уникальный договор по безопасности.

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