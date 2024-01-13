С кем после Великобритании Украина может заключить договор безопасности: мнение политолога

Украина и Британия подписали договор безопасности. Следующим государством, с кем будет заключено аналогичное соглашение, может стать член "Большой семерки" или одна из стран Балтии или Скандинавии.



Об этом в эфире телемарафона сказал политолог аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь.



"Я думаю, что речь идет о странах "Большой семерки". Почему? Потому что страны "Большой семерки" сделали эту декларацию. Вот сейчас мы видим уже сигналы – тот же приезд министра иностранных дел Франции, как раз на фоне визита премьер-министра" Великобритании. Перед этим – приезд министра иностранных дел Японии. И опять же наши однозначно друзья – страны Балтии и Скандинавия", – считает он.

Ранее нардеп Егор Чернев предположил, что следующей страной для подписания соглашений о безопасности могут быть США.

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