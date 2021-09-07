С кофтой на поясе: в Мукачево мужчина гулял по городу голышом, чем шокировал социальные сети

Это уже не первый подобный случай. Местные говорят, что мужчина рвет на себе одежду.
В Мукачево мужчина разделся на одной из центральных улиц города. Его местные жители называют "звездой" и снимают на камеры мобильных телефонов.
Об этом сообщает издание "Первший.com.ua".
На этот раз на мужчине, которого уже неоднократно видели обнаженным в центре Мукачево, была надета только кофта. Находилась она на его поясе. По словам местных жителей, вещей у мужчины якобы нет. Их ему покупают неравнодушные, однако он их разрывает и продолжает "гулять" голышом.
"Он постоянно так ходит. Люди покупают ему вещи, а он их разрывает и снова просит деньги на вещи. Говорит, что их на нем порвали", — комментирует гражданка Василиса Красновская.
Почему же на самом деле мужчина ходит обнаженным и как на это реагируют правоохранители, неизвестно.
Напомним, что в Днепре несовершеннолетний парень пытался закурить подряд семь сигарет. Сделать этого у него не получилось, потому что прикуривал он стики, которые предназначены для нагрева табака.