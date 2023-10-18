С Коломойским не проводили никаких следственных действий, он просто находится под стражей – адвокат

К бизнесмену также не пускают членов его семьи.

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского сообщили, что с момента заключения под стражу правоохранители не проводили с ним никаких следственных действий. Именно поэтому защитники бизнесмена настаивают на изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщил адвокат Олег Пушкарь.

Пушкарь объяснил, почему содержание Коломойского под стражей нецелесообразно.

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"Он (ред. Игорь Коломойский) уже неоднократно говорил: "Выпустите меня из-под стражи, со мной ни одного следственного действия со 2 сентября не проводятся". Его не допрашивали, с ним не проводили ни одного следственного действия, у него не спрашивали никакой информации, он просто находится под стражей", – сообщил Пушкарь.

К Коломойскому не пускают родных

Адвокат также сообщил, что, несмотря на нормы закона, родные Коломойского не могут к нему попасть.

"К нему нельзя попасть членам семьи. Я обращался с таким ходатайством, было отказано. Хотя по закону есть такая опция, которая дает возможность три раза в месяц близким родственникам посещать своего родственника. Но на сегодняшний день было отказано", — добавил другой адвокат Александр Лысак.

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Напомним, 18 октября Шевченковский райсуд Киева из-за болезни судьи не рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения для Коломойского на круглосуточный домашний арест.

А перед этим, 6 октября, апелляционный суд отказался снизить залог для бизнесмена, размер которого составляет 3,9 млрд грн.

В сентябре Коломойскому сообщили о подозрении в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем и в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка". Суд взял Коломойского под стражу с альтернативой залога в 509 млн грн, который затем увеличил до 3 млрд 891 млн грн.

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