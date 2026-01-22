С криками "За что мы воевали": на Виннитчине местные жители избили энергетика из-за отключения света (видео)

В Могилеве-Подольском во время митинга избили начальника электросетей / © ТСН.ua

Реклама

На Виннитчине во время акции протеста, связанной с отключением света, местные жители избили руководителя регионального электроснабжающего предприятия.

Полиция Винницкой области уже сделала заявление.

Инцидент произошел 22 января в Могилеве-Подольском. По предварительным данным, между митингующими и представителем энергетической компании возник конфликт, который перерос в физическое противостояние.

Реклама

Правоохранители установили лиц, причастных к происшествию. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

В полиции сообщили, что по факту причинения телесных повреждений 49-летнему мужчине возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

Обстоятельства конфликта и мотивы митингующих выясняются.

Дата публикации 22:18, 22.01.26 Количество просмотров 14 В Винницкой области избили энергетика из-за отключения света

Напомним, ранее во Франковске во время уборки избили коммунальщика. Мужчина избил работника коммунального предприятия «Благоустройство». Теперь нападающему грозит до семи лет заключения.