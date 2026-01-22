- Дата публикации
С криками "За что мы воевали": на Виннитчине местные жители избили энергетика из-за отключения света (видео)
В Могилеве-Подольском во время акции протеста из-за отключения света избили руководителя районных электросетей. Полиция открыла производство.
На Виннитчине во время акции протеста, связанной с отключением света, местные жители избили руководителя регионального электроснабжающего предприятия.
Полиция Винницкой области уже сделала заявление.
Инцидент произошел 22 января в Могилеве-Подольском. По предварительным данным, между митингующими и представителем энергетической компании возник конфликт, который перерос в физическое противостояние.
Правоохранители установили лиц, причастных к происшествию. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.
В полиции сообщили, что по факту причинения телесных повреждений 49-летнему мужчине возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.
Обстоятельства конфликта и мотивы митингующих выясняются.
Напомним, ранее во Франковске во время уборки избили коммунальщика. Мужчина избил работника коммунального предприятия «Благоустройство». Теперь нападающему грозит до семи лет заключения.