С лечение в Беларуси вернули мужчину, историю которого рассказывали в эфире "Право на власть"

Украинец не мог вернуться из-за отмены авиарейсов.

Сегодня, 13 июня, ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с мужем Людмилы Ивановой Андреем. Женщина просила министра иностранных дел Дмитрия Клебы вернуть его во время прямого эфира "Право на власть".

Об успешном возвращении на своей странице написал глава МИД.

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Кулеба сообщил, что Андрей Иванов находился в Минске после операции по пересадке почки. В результате действий Александра Лукашенко авиасообщение Беларуси с миром прекратилось и украинский пациент не знал, как вернуться домой.

"И когда Андрей был готов к путешествию, мы вернули его домой. Я благодарен Посольство Украины в Республике Беларусь за качественно сделанную работу в этом и многих других случаях по организации необходимых разрешений для пограничников, медиков и всех государственных учреждений. Отдельная благодарность Черкасской ОГА за помощь в организации реанимобиля ", — отметил министр.

Глава МИД добавил, что в Украину вернули уже пятерых пациентов и еще один человек ожидает помощь.

Напомним, 24 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, с помощью истребителя заставили сесть в Минске. С борта сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. Оба сейчас держат в минских тюрьмах. В США и ЕС принудительную посадку гражданского борту назвали актом государственного терроризма. Сейчас там готовят санкции против белорусского режима.

Позже саммит государств Евросоюза принял запрет белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в ЕС и полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны.

В свою очередь, белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в города 21 стран мира, а также рейсы в обратном направлении. Речь идет пейсы в Литву, Великобритании, Франции, Украины, Латв, Финляндии, Чехии, Швеции, Эстонии, Польши, Италии, Нидерландов, Германии, Австрии, Бельгии, Испании, России (Калининград), Венгрии, Молдовы, Сербии, Кипра.

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