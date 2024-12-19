"С легким паром, оккупанты!": ВСУ показали, как работает украинский "дрон-дракон" (видео)

На кадрах можно увидеть яркую работу летающего "огнемета". Речь идет об украинском дрон-драконе с термитной смесью.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

В Сети показали, как работает украинский дрон-дракон

Летающий "огнемет" в действии

Наши бойцы показали, как украинский дракон-дракон с термитной смесью эффектно выжигает блиндаж с российскими оккупантами.

"После тщательной дезинсекции там вспыхнула настоящая кровавая баня. С легким паром!", – заметил он.

Напомним, бойцы "Азова" отработали по баге и броневику, которые ехали на штурм позиций Сил обороны на Торецком направлении. Машины подрывались на минах, получали FPV-дроны в лоб и теряли по дороге десант, который в отчаянии умолял подождать их.

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