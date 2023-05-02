С мая украинцев ждет ряд изменений: что будет с тарифами, выплатами и субсидиями

В Нацкомиссии по энергокоммунуслугам официально заявили: цена на электроэнергию до конца мая не изменится. Впрочем, это лишь отложенное изменение тарифов, которое напрямую связано с расходами на восстановление инфраструктуры после ракетных атак.

Напомним, что обсуждалось повышение цен для населения вдвое: с нынешних одной гривны и 44 копеек за киловатт-час — до двух гривен и 80 копеек. Тарифы на газ и воду тоже останутся пока неизменными.

Выплаты до 5 мая участникам боевых действий, членам семей погибших военных, лицам с инвалидностью в результате войны и жертвам нацистских преследований – ожидать не стоит. Это плохая новость. Но есть и добрая: эта единовременная помощь таки будет. Правда, уже в августе – ко Дню Независимости.

И еще одна майская смена, которая повлияет на многие кошельки. Субсидии. В не отапливаемый сезон они уменьшатся. А кое-кто — потеряет их вообще. В первую очередь это коснется тех, у кого коммунальные счета помещаются в 20% дохода. Также без субсидий останутся те люди, которые набрали долгов за коммунальные услуги, или приобрели себе что-то дорогое — стоимостью от 50 тысяч гривен. Для других – субсидии будут перечисляться автоматически.

Напомним, что пенсионеры, достигшие 75-летнего возраста, могут получить дополнительную ежемесячную компенсацию в размере 456 гривен.

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