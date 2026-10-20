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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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2656
Время на прочтение
2 мин

С Международным днем авиадиспетчера: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Сегодняшний праздник — возможность диспетчерам всего мира лишний раз подчеркнуть значимость своей профессии, привлечь внимание общественности к своей работе, заявить о своих достижениях и сформулировать планы и цели на будущее.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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С Международным днем авиадиспетчера: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

С Международным днем авиадиспетчера: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника / © Pexels

Ежегодно 20 октября в Украине и мире празднуется профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением — Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller).

История праздника

Дата 20 октября для проведения Международного дня авиадиспетчера была выбрана отнюдь не случайно. Именно в этот день 1961 г. в столице Нидерландов Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Это событие оказалось столь значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника, приуроченного к этой дате, — Международного дня авиадиспетчера.

Картинки и открытки для приветствия

С Днем авиадиспетчера

С Днем авиадиспетчера

Поздравление с Днем авиадиспетчера

Поздравление с Днем авиадиспетчера

С Днем авиадиспетчера

С Днем авиадиспетчера

Поздравление с Днем авиадиспетчера

Поздравление с Днем авиадиспетчера

Поздравления с Днем авиадиспетчера — прикольные sms

Поздравляю с Днем авиадиспетчера! Желаю, чтобы в жизни всегда была ясная погода, правильный курс и зон турбулентности. Пусть все важные решения будут точными, мечты получают разрешение на взлет, а счастье никогда не требует разрешения на посадку!

***

С Днем авиадиспетчера! Желаю, чтобы самолеты слушались с первого слова, пилоты понимали с полуслова, техника не капризничала, а кофе никогда не заканчивался! Пусть в рабочем небе будет спокойно, а в личном много приятных рейсов в направлении «Счастье»!

***

Поздравляю профессионала, точно знающего, кому взлетать, кому садиться, а кому еще немного подождать! Желаю такого же порядка и в жизни: проблемам — отказ в посадке, деньгам — зеленый свет, отпуску — немедленный вылет, а любви и удачи — бессрочное разрешение находиться рядом!

***

С Днем авиадиспетчера! Пусть небо над головой будет мирным и чистым, рабочие смены спокойными, а рядом всегда будут люди, с которыми легко и на земле, и на высоте. Желаю крепкого здоровья, выдержки, благополучия и исполнения мечтаний, которым не страшна ни одна высота!

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю поменьше фраз «ситуация нестандартная» и побольше — «все по плану»! Пусть нервы будут крепче авиационного сплава, зарплата набирает высоту быстрее Boeing, а выходные прилетают чаще, чем кажется по графику. И главное — пусть в жизни всегда будет мягкая посадка!

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