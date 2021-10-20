С Международным днем авиадиспетчера: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Сегодняшний праздник — возможность для диспетчеров всего мира лишний раз подчеркнуть значимость своей профессии, привлечь внимание общественности к своей работе, заявить о своих достижениях и сформулировать планы и цели на будущее.

Ежегодно 20 октября в Украине и мире отмечается профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением — Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller).

История праздника

Дата 20 октября для проведения Международного дня авиадиспетчера была выбрана совсем не случайно. Именно в этот день в 1961 году в столице Нидерландов Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Это событие оказалось такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника, приуроченного к этой дате, — Международного дня авиадиспетчера.

Картинки и открытки для поздравления

Поздравления с Днем авиадиспетчера

С Днем авиадиспетчера

Поздравления с Международным днем авиадиспетчера

С Днем авиадиспетчера

Поздравление с Днем авиадиспетчера — прикольные sms

За взлет, посадку самолетов,

За курс и в воздухе маршрут

Всегда диспетчер отвечает,

И очень важен его труд.



Пусть каждый авиадиспетчер

Успешен будет и здоров,

Их всех сегодня поздравляем,

Для них не жалко теплых слов!

***

Мелкий дождь, темнеет скоро —

Вновь не балует природа...

Ты сидишь у монитора —

В небе лётная погода!



И неважно — солнце, стужа,

Или самый сильный ветер,

Помни, что стране ты нужен,

Лучший авиадиспетчер!

***

Поздравляю с Международным днём авиадиспетчера и хочу пожелать быть мастером высшего разряда в своём деле, всегда обеспечивая полную безопасность воздушного движения, рациональность использования средств и сил. Желаю отменной работы в своей деятельности и ясной погоды в жизни.

***

Поздравляю с Международным днём авиадиспетчера. Желаю браво управлять полётом самолёта и своей души, желаю всегда принимать верные решения и в работе, и в жизни. Здоровья, смекалки, уверенности, удачи и окрыляющей любви!

***

Поздравляю с Международным днём авиадиспетчера. Желаю чёткого контроля и внимания, большого чувства ответственности и взаимопонимания, благополучной деятельности и удачи, личного счастья и верной любви.

***

Нет ничего важнее обеспеченья безопасности в воздухе. Именно это важнейшая задача авиадиспетчера: контролировать и направлять самолеты, доставляя пассажиров в полной безопасности на землю.

Сегодня мы и поздравляем с профессиональным праздником всех авиадиспетчеров, пусть ваша работа будет приятной!

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Уважаемый авиадиспетчер, с профессиональным праздником тебя! Ты — небесное ГАИ, которое никогда не позволит столкнуться в бескрайнем пространстве самолетам. Благодаря тебе, мощные махины поднимаются вверх, к облакам и удачно совершают посадку. Спасибо тебе за сосредоточенность в работе, дарящую безопасность пилотам и пассажирам!

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