С Международным днем авиадиспетчера: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Сегодняшний праздник — возможность для диспетчеров всего мира лишний раз подчеркнуть значимость своей профессии, привлечь внимание общественности к своей работе, заявить о своих достижениях и сформулировать планы и цели на будущее.
Ежегодно 20 октября в Украине и мире отмечается профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением — Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller).
История праздника
Дата 20 октября для проведения Международного дня авиадиспетчера была выбрана совсем не случайно. Именно в этот день в 1961 году в столице Нидерландов Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Это событие оказалось такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника, приуроченного к этой дате, — Международного дня авиадиспетчера.
Картинки и открытки для поздравления
Поздравление с Днем авиадиспетчера — прикольные sms
За взлет, посадку самолетов,
За курс и в воздухе маршрут
Всегда диспетчер отвечает,
И очень важен его труд.
Пусть каждый авиадиспетчер
Успешен будет и здоров,
Их всех сегодня поздравляем,
Для них не жалко теплых слов!
***
Мелкий дождь, темнеет скоро —
Вновь не балует природа...
Ты сидишь у монитора —
В небе лётная погода!
И неважно — солнце, стужа,
Или самый сильный ветер,
Помни, что стране ты нужен,
Лучший авиадиспетчер!
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Поздравляю с Международным днём авиадиспетчера и хочу пожелать быть мастером высшего разряда в своём деле, всегда обеспечивая полную безопасность воздушного движения, рациональность использования средств и сил. Желаю отменной работы в своей деятельности и ясной погоды в жизни.
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Поздравляю с Международным днём авиадиспетчера. Желаю браво управлять полётом самолёта и своей души, желаю всегда принимать верные решения и в работе, и в жизни. Здоровья, смекалки, уверенности, удачи и окрыляющей любви!
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Поздравляю с Международным днём авиадиспетчера. Желаю чёткого контроля и внимания, большого чувства ответственности и взаимопонимания, благополучной деятельности и удачи, личного счастья и верной любви.
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Нет ничего важнее обеспеченья безопасности в воздухе. Именно это важнейшая задача авиадиспетчера: контролировать и направлять самолеты, доставляя пассажиров в полной безопасности на землю.
Сегодня мы и поздравляем с профессиональным праздником всех авиадиспетчеров, пусть ваша работа будет приятной!
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Уважаемый авиадиспетчер, с профессиональным праздником тебя! Ты — небесное ГАИ, которое никогда не позволит столкнуться в бескрайнем пространстве самолетам. Благодаря тебе, мощные махины поднимаются вверх, к облакам и удачно совершают посадку. Спасибо тебе за сосредоточенность в работе, дарящую безопасность пилотам и пассажирам!
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