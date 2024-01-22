"С мобилизации сделали шоу" — Жорин призвал прекратить истерику

С вопроса мобилизации сегодня сделали шоу, за которым очень нравится наблюдать России.

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин, передает "Эспрессо".

Жорин прокомментировал заявление президента Зеленского о том, что количество мобилизованных может быть меньше 500 тысяч.

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"Проблема в том, что по этому абсолютно обычному, логическому процессу создают шоу, в котором также принимает участие Российская Федерация. Им очень нравится наблюдать, как мы между собой дискутируем, ссоримся и разбираемся. Сегодня очень много внимания уделяют этому вопросу. Но у нас война и совершенно понятно, что нам нужно проводить мобилизацию, чтобы пополнять войска и давать кому отдыхать. Кто-то пользуется этим, манипулирует цифрой, которую непонятно откуда взяли, и устраивает истерику в обществе", — сказал военный.

По его мнению, мобилизация и так продолжается и будет продолжаться, пока в стране война.

"Мобилизация должна происходить постоянно, нужно прекратить истерику, информационные шоу и программы вокруг этого вопроса. Мы должны поставить на учет всех, как минимум мужчин, понять, сколько их есть, в каком они состоянии и дальше уже призывать в армию именно тех, кто в армии на сегодняшний день нужен", – отметил экскомандир полка "Азов".

Жорин призвал менять системный подход к вопросу мобилизации.

"Он включает в себя подготовку личного состава, информирование, работу с населением в плане подготовки людей к новым условиям и реалиям жизни, в которых мы находимся", – подытожил военный.

Ранее президент Зелеский рассказывал, что в Генштабе было предложено мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Президент уточнил, что мобилизация такого количества людей обойдется Украине в дополнительных 500 млрд. гривен.

Впоследствии Зеленский уточнил, что лично он на сегодняшний день не видит пока необходимости мобилизовать полмиллиона человек в Украине.

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