С моста — в реку: в Ровенской области молодой человек утонул в автомобиле

С моста — в реку: в Ровенской области молодой человек утонул в автомобиле

Парень не справился с управлением.

В Ровенской области 24-летний водитель утонул в собственной машине.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 27 сентября.

Полиция предполагает, что он не справился с управлением и на скорости слетел в воду. Выбраться из затонувшей машины самостоятельно парень не сумел. Когда машину из воды достали спасатели, медики "скорой" уже ничем помочь не могли.

Новости Украины: в Ровенской области 24-летний водитель утонул в собственной машине

Как сообщалось, в Днепре в результате столкновения легковушки с мусоровозом погибла девушка 2001 года рождения, еще трое пассажиров пострадали. Водитель и пассажир автомобиля "МАЗ" не пострадали.

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