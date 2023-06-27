С начала большой войны у западных партнеров кардинально изменилось отношение к Украине

В украинском правительстве утверждают, что у западных партнеров кардинально изменилось отношение к Украине, если сравнивать его с тем, которое было после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил источник ТСН.ua в правительстве.

"Произошел тектонический сдвиг с точки зрения отношения к нам, — говорит информированный источник в правительстве. – Например, в Пентагоне предложили серьезно думать нам о будущих силах обороны, армии будущего. Не только о вооруженных силах, а обо всем секторе сил безопасности и обороны Украины Их уже это интересует как задача, которую мы будем совместно решать, т.е. после войны: как обслуживать, где брать запчасти, кто из партнеров будет продолжать за это платить, а кто не будет, строить ли свои заводы, ремонтные базы... Это задачи, над которыми уже будут работать наши военные и ученые.Мы ответили, что готовы, но спросили у партнеров о том, как они нас видят. В качестве самостоятельного игрока или в качестве партнеров – членов Альянса? У них теперь задача думать над этим».

Также в правительстве добавили: "Сегодня мы работаем над концепцией армии будущего, сил обороны. В первую очередь отработаем это на правительственном уровне. Как готовиться к возможной новой войне с россиянами, чтобы она не случилась, чтобы не было шансов на реванш: образование, подготовка, резервистская армия – вопросов множество. Мы начали это обсуждать".

Напомним, в Украине внедрено около 15% стандартов НАТО, но принятие в Альянс остается открытым вопросом.

Украина и НАТО: актуальная ситуация

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе в 2023 году состоится 11-12 июля.

Президент Украины отметил, что он ожидает от саммита НАТО официальных гарантий безопасности.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна поддерживает ускорение процедуры присоединения Украины к НАТО.

Тем временем в Пентагоне заявили, что у Украины будет собственный путь вступления в НАТО.

А канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидеров стран НАТО в Вильнюсе сосредоточиться на наращивании боеспособности Украины вместо ее быстрого членства в Альянсе.

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