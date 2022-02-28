С начала эскалации российские войска убили 46 мирных жителей Донецкой области

С начала эскалации российские войска убили 46 мирных жителей Донецкой области

Только за минувшие сутки погибли шесть гражданских, еще восемь человек получили ранения.

В Донецкой области с момента эскалации 17 февраля российские военные убили 46 мирных жителей, еще 133 получили ранения, из них два ребенка.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Под огнем врага оказались Волноваха, Мариуполь, Талаковка, Мангуш, Торецк, Сартана, Красная Поляна. По предварительным данным, повреждено по меньшей мере 42 дома", – говорится в сообщении.

Кроме того, вечером 27 оккупанты в очередной раз обстреляли поселок Сартану. Погибли два человека, пять получили ранения.

Полиция выезжает на места обстрелов и тщательно документирует последствия военной агрессии РФ.