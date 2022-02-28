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С начала эскалации российские войска убили 46 мирных жителей Донецкой области

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С начала эскалации российские войска убили 46 мирных жителей Донецкой области

Фото: Телеgram-канал Pravda Gerashchenko

Только за минувшие сутки погибли шесть гражданских, еще восемь человек получили ранения.

В Донецкой области с момента эскалации 17 февраля российские военные убили 46 мирных жителей, еще 133 получили ранения, из них два ребенка.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Под огнем врага оказались Волноваха, Мариуполь, Талаковка, Мангуш, Торецк, Сартана, Красная Поляна. По предварительным данным, повреждено по меньшей мере 42 дома", – говорится в сообщении.

Кроме того, вечером 27 оккупанты в очередной раз обстреляли поселок Сартану. Погибли два человека, пять получили ранения.

Полиция выезжает на места обстрелов и тщательно документирует последствия военной агрессии РФ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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