С начала года ДТЭК изготовил 1 проходческий комбайн и 270 тысяч запчастей для поддержки угледобычи

Реклама

В январе-феврале машиностроители компании ДТЭК изготовили 1 проходческий комбайн и 270 тысяч запчастей для поддержания стабильной угледобычи.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«В январе-феврале 2026 машиностроительные предприятия компании изготовили и отремонтировали 335 единиц горно-шахтного оборудования. Также они выпустили более 270 тысяч запчастей и комплектующих. Среди них – новый проходческий комбайн и электродвигатель украинского производства», - говорится в нем.

Реклама

В то же время, генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко подчеркнул, что этот отопительный сезон стал самым сложным для Украины с начала полномасштабной войны.

Он добавил, что, несмотря на все вызовы, энергетики, шахтеры, ремонтники и машиностроители ДТЭК работали единой командой, чтобы пройти зиму.

«Но важно уже сейчас готовиться и к следующей зиме. Наши машиностроители продолжают снабжать шахты необходимым оборудованием и комплектующими, помогая поддерживать добычу угля и более надежную работу тепловой генерации. Это важный вклад в устойчивость украинской энергосистемы», – подчеркнул Фоменко.

Напомним, в 2025 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинской угледобычи 6,7 млрд грн, а за предыдущие три года (2022-2024) - более 18 млрд грн. Средства были направлены на проведение и ремонт горных выработок, оснащение лав и поддержку производственных мощностей шахт.