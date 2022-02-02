С начала года хакеры атаковали украинскую власть более 120 раз: в СБУ сообщили детали

С начала года хакеры атаковали украинскую власть более 120 раз: в СБУ сообщили детали

Киберспециалисты СБУ за январь проанализировали более 25 тысяч критических событий в информационной безопасности.

Специалисты СБУ в январе 2022 года прекратили и нейтрализовали 121 кибератаку на информационные системы органов государственной власти Украины. Расследование кибератаки, которое было совершено в ночь на 14 января, продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что это произошло путем анализа более 25 тысяч критических событий информационной безопасности, выявленных в текущем месяце.

В то же время, продолжается расследование кибератаки на информационные системы органов государственной власти, которая произошла в ночь на 14 января, по результатам которого СБУ будет информировать отдельно.

В частности, основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были:

Соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);

Попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

Атаки на веб-приложения (Web App Attack);

Вредоносное программное обеспечение (Malware);

и другие.

В СБУ напомнили, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности работает система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.

Служба безопасности Украины

Напомним, в ночь на пятницу, 14 января, произошла масштабная хакерская атака на украинские правительственные сайты. Неизвестные атаковали 70 сайтов государственных органов, 10 из которых подверглись вторжению.

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