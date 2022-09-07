С начала года СБУ разоблачила 35 вражеских ботоферм: теперь собираются усилить ответственность за их создание

Служба безопасности Украины с начала года обезвредила уже 35 ботоферм. Теперь ведомство инициирует ужесточение ответственности за их создание.

В частности, только за последние несколько дней разоблачены ботофермы в Киевской, Одесской области и столице, которые, среди прочего, дискредитировали украинских защитников, распространяли панические настроения и разгоняли российские нарративы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ со ссылкой на слова начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в эфире телемарафона.

"С начала года мы прекратили функционирование уже 35 ботоферм. То есть департамент кибербезопасности системно противодействует информационной агрессии российской федерации, не допуская расшатывания общественно-политической ситуации в нашем государстве", – подчеркнул Витюк.

По его словам, ботофермы обычно создаются, как мошеннический инструмент для масштабирования информационного влияния на определенные аудитории. Поэтому ответственность за такое преступление должна быть ужесточена.

Следует отметить, что сегодня создание ботофермы классифицируется как "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных сетей" (ст. 361 Уголовного кодекса Украины) и наказывается штрафом или лишением свободы от 2 до 6 лет максимум.

В то же время Витюк подчеркнул, что многие ботофермы работают на российские спецслужбы, а следовательно, квалифицировать такие действия уже стоит, как "пособничество государству-агрессору или государственную измену, что влечет значительно более высокий уровень ответственности".

"Наши специалисты нарабатывают соответствующие инициативы и изменения в законодательство. Мы считаем, что необходимо выделить вопросы квалификации действий – в частности, создание и функционирование бото- и троллеферм – в отдельный состав преступления ввиду его общественной опасности, особенно в военное время", – отметил Витюк.

Напомним, СБУ задержала прикарпатца, создавшего масштабную ботоферму. Мужчина привлек к созданию фейковых аккаунтов почти 11 тысяч карт одного из украинских мобильных операторов.

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