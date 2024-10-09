С начала года в марафоне "Единые новости" реализовали около 40 социальных кампаний

В рамках кампаний было создано более 337 социальных роликов.

За 9 месяцев 2024 года в эфире национального телемарафона "Единые новости" была реализована коммуникация 37 важных общенациональных социальных промокампаний. Еще 4 специальных промокампании были инициированы и реализованы непосредственно самим марафоном.

В рамках кампаний было создано более 337 социальных роликов (30% – авторства команд телемарафона), транслировавшихся в эфире марафона 32250 раз. Это – 16440 минут эфира. Всего за время существования телемарафона было создано более 1400 социальных роликов.

Команда телемарафона инициировала и реализовала следующие специальные промокампании:

"Воюем. Работаем. Победим" ко второй годовщине полномасштабного вторжения России;

Военкоры и коллеги в ВСУ;

Масштабное собрание «Дроны для ГУР» и «MAGURы для ГУРа»;

Кампания на тему свободы вероисповедания "Единственные в вере в Украину".

В сотрудничестве с государством командами "Единых новостей" были реализованы следующие кампании:

поддержка экономики: уплата налогов; поддержка национального производителя;

экономия электроэнергии;

"Города силы";

Как ты? Программа ментального здоровья;

поддержка ветеранов;

донорство крови;

противодействие насилию;

возвращение детей из оккупации;

реформа образования;

минная безопасность;

Евро-2024 и Олимпийские игры-2024.

Телемарафон также присоединился к поддержке кампаний по мобилизации и силам обороны, в частности речь о:

мобилизационная кампания Министерства обороны;

приложение Резерв+;

рекрутинговые кампании сил обороны;

продвижение специальной платформы – LobbyX;

шевроны победы;

Нацгвардии – 10 лет;

Имиджевые ролики войск/служб.

Напомним, ранее и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщал, что украинский национальный телемарафон "Единые новости" может изменить свой формат, привлеченные к проекту каналы рассматривают разные варианты.