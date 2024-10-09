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С начала года в марафоне "Единые новости" реализовали около 40 социальных кампаний

С начала года в марафоне "Единые новости" реализовали около 40 социальных кампаний

Коллаж ТСН

В рамках кампаний было создано более 337 социальных роликов.

За 9 месяцев 2024 года в эфире национального телемарафона "Единые новости" была реализована коммуникация 37 важных общенациональных социальных промокампаний. Еще 4 специальных промокампании были инициированы и реализованы непосредственно самим марафоном.

В рамках кампаний было создано более 337 социальных роликов (30% – авторства команд телемарафона), транслировавшихся в эфире марафона 32250 раз. Это – 16440 минут эфира. Всего за время существования телемарафона было создано более 1400 социальных роликов.

Команда телемарафона инициировала и реализовала следующие специальные промокампании:

  • "Воюем. Работаем. Победим" ко второй годовщине полномасштабного вторжения России;
  • Военкоры и коллеги в ВСУ;
  • Масштабное собрание «Дроны для ГУР» и «MAGURы для ГУРа»;
  • Кампания на тему свободы вероисповедания "Единственные в вере в Украину".

В сотрудничестве с государством командами "Единых новостей" были реализованы следующие кампании:

  • поддержка экономики: уплата налогов; поддержка национального производителя;
  • экономия электроэнергии;
  • "Города силы";
  • Как ты? Программа ментального здоровья;
  • поддержка ветеранов;
  • донорство крови;
  • противодействие насилию;
  • возвращение детей из оккупации;
  • реформа образования;
  • минная безопасность;
  • Евро-2024 и Олимпийские игры-2024.

Телемарафон также присоединился к поддержке кампаний по мобилизации и силам обороны, в частности речь о:

  • мобилизационная кампания Министерства обороны;
  • приложение Резерв+;
  • рекрутинговые кампании сил обороны;
  • продвижение специальной платформы – LobbyX;
  • шевроны победы;
  • Нацгвардии – 10 лет;
  • Имиджевые ролики войск/служб.

Напомним, ранее и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщал, что украинский национальный телемарафон "Единые новости" может изменить свой формат, привлеченные к проекту каналы рассматривают разные варианты.

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