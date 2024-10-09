С начала года в марафоне "Единые новости" реализовали около 40 социальных кампаний

В рамках кампаний было создано более 337 социальных роликов.
За 9 месяцев 2024 года в эфире национального телемарафона "Единые новости" была реализована коммуникация 37 важных общенациональных социальных промокампаний. Еще 4 специальных промокампании были инициированы и реализованы непосредственно самим марафоном.
В рамках кампаний было создано более 337 социальных роликов (30% – авторства команд телемарафона), транслировавшихся в эфире марафона 32250 раз. Это – 16440 минут эфира. Всего за время существования телемарафона было создано более 1400 социальных роликов.
Команда телемарафона инициировала и реализовала следующие специальные промокампании:
- "Воюем. Работаем. Победим" ко второй годовщине полномасштабного вторжения России;
- Военкоры и коллеги в ВСУ;
- Масштабное собрание «Дроны для ГУР» и «MAGURы для ГУРа»;
- Кампания на тему свободы вероисповедания "Единственные в вере в Украину".
В сотрудничестве с государством командами "Единых новостей" были реализованы следующие кампании:
- поддержка экономики: уплата налогов; поддержка национального производителя;
- экономия электроэнергии;
- "Города силы";
- Как ты? Программа ментального здоровья;
- поддержка ветеранов;
- донорство крови;
- противодействие насилию;
- возвращение детей из оккупации;
- реформа образования;
- минная безопасность;
- Евро-2024 и Олимпийские игры-2024.
Телемарафон также присоединился к поддержке кампаний по мобилизации и силам обороны, в частности речь о:
- мобилизационная кампания Министерства обороны;
- приложение Резерв+;
- рекрутинговые кампании сил обороны;
- продвижение специальной платформы – LobbyX;
- шевроны победы;
- Нацгвардии – 10 лет;
- Имиджевые ролики войск/служб.
Напомним, ранее и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщал, что украинский национальный телемарафон "Единые новости" может изменить свой формат, привлеченные к проекту каналы рассматривают разные варианты.