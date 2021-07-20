С начала года в Украине возросло количество ДТП: неутешительная статистика

С начала года в Украине возросло количество ДТП: неутешительная статистика

Больше всего ДТП было зарегистрировано в Киеве и Киевской области.

За первые 5 месяцев 2021 года во всех без исключения областях Украины наблюдался рост количества ДТП.

Как сообщили ТСН.ua в Опендатабот, больше всего ДТП было зарегистрировано в Киеве и Киевской области (24029). Суммарно их больше, чем в пяти других крупных областях Украины — Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской (23787).

Лидерами по количеству ДТП с погибшими и/или травмированными стали Днепропетровская область (751), Киев (649) и Львовская область (602).

Больше всего людей погибло в ДТП на трассах:

— M 06 "Киев — Чоп" (на Будапешт через Львов, Мукачево, Ужгород) — 38,

— M 03 "Киев — Харьков — Довжанский" (на Ростов-на-Дону) — 28

— M 05 "Киев — Одесса" — 22.

Лидеры по количеству ДТП с погибшими пешеходами — Днепропетровская (42), Львовская (28) и Одесская области (26).

ДТП с травмами и смертями, причинами которых стало плохое состояние трасс и улиц, больше всего было во Львове и Львовской области (61).

Ранее стало известно, что в Украине могут увеличиться страховые выплаты за ДТП.

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